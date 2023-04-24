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Байден не будет честно расследовать ЧП на "Северных потоках", считает Херш - РИА Новости, 24.04.2023
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13:45 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/rassledovanie-1867335730.html
Байден не будет честно расследовать ЧП на "Северных потоках", считает Херш
Байден не будет честно расследовать ЧП на "Северных потоках", считает Херш - РИА Новости, 24.04.2023
Байден не будет честно расследовать ЧП на "Северных потоках", считает Херш
Администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва "Северных потоков", считает американский журналист, лауреат... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:45
2023-04-24T13:45
в мире
сша
джо байден
сеймур херш
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва "Северных потоков", считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Не знаю, что будет с историей про трубопроводы ...Нынешняя администрация никогда не станет проводить расследование в этом отношении. По крайней мере, честное расследование", - заявил Херш в эфире RT. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить для СМИ альтернативную историю о взрывах на газопроводах. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках ". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
https://ria.ru/20230421/diversii-1866894022.html
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в мире, сша, джо байден, сеймур херш, авария на "северных потоках"
В мире, США, Джо Байден, Сеймур Херш, Авария на "Северных потоках"
Байден не будет честно расследовать ЧП на "Северных потоках", считает Херш

Херш: администрация Байдена не будет вести честное расследование ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва "Северных потоков", считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Не знаю, что будет с историей про трубопроводы ...Нынешняя администрация никогда не станет проводить расследование в этом отношении. По крайней мере, честное расследование", - заявил Херш в эфире RT.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Участок магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Эстонии объяснили молчание Запада о том, кто взорвал "Северные потоки"
21 апреля, 14:05
Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить для СМИ альтернативную историю о взрывах на газопроводах.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках ". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
СМИ: диверсанты ушли с места ЧП на "Северных потоках" на подводном аппарате
21 апреля, 10:39
 
В миреСШАДжо БайденСеймур ХершАвария на "Северных потоках"
 
 
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