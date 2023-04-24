https://ria.ru/20230424/pvo-1867339979.html
Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.04.2023
Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 38 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:57
2023-04-24T13:57
2023-04-24T14:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
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безопасность
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 38 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная Луганской народной республики, Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка Донецкой народной республики, Шевченко, Ульяновка Запорожской области, Песчаное, Голая Пристань и Каиры Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3834 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8821 танк и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9721 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867328729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников
Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников