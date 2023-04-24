https://ria.ru/20230424/pvo-1867339979.html

Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.04.2023

Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 38 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:57

2023-04-24T13:57

2023-04-24T14:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 38 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная Луганской народной республики, Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка Донецкой народной республики, Шевченко, Ульяновка Запорожской области, Песчаное, Голая Пристань и Каиры Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3834 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8821 танк и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9721 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867328729.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, безопасность