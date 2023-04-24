https://ria.ru/20230424/programmy-1866911246.html

"Фактор страха": как делается шоу на СТС

"Фактор страха": как делается шоу на СТС - РИА Новости, 24.04.2023

"Фактор страха": как делается шоу на СТС

Сегодня на СТС стартует "Фактор страха". Артисты, спортсмены и блогеры испытают свой характер в разного рода заданиях, где нужно не только преодолеть себя, но и РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:24

2023-04-24T12:24

2023-04-24T12:24

культура

стс (телеканал)

республика алтай

москва

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сегодня на СТС стартует "Фактор страха". Артисты, спортсмены и блогеры испытают свой характер в разного рода заданиях, где нужно не только преодолеть себя, но и работать в команде. Как создавалось шоу – в материале РИА Новости.Выбор места: испытание тайгойСъемки программы прошли осенью и зимой в республике Алтай. Ее выбрали из трех вариантов.При этом подобные федеральные съемки в республике прошли впервые. Часть оборудования и реквизита нашли на месте, а часть – привезли из Москвы или нашли в соседних регионах.Кроме того, некоторые члены съемочной команды также были из Горноалтайска. Например, оператор дрона, а также стилисты и парикмахеры.Фобии и безопасность: как создают испытанияЧасть испытаний не требует большой физической нагрузки – например, одно во втором выпуске передачи заключалось в бросках баскетбольного мяча в кольцо на время, а за промах – коктейль из тараканов и личинок.Однако большинство испытаний – на выносливость, координацию и требуют огромной физической нагрузки. При этом каждая представляет собой серьезную опасность для здоровья участников в случае ошибки.Каждый такой этап детально прорабатывается. Сначала – на уровне идеи.В команде создателей испытаний только аттестованные профессионалы: каскадеры и пиротехники.Все испытания созданы так, чтобы их мог пройти среднестатистический человек, а не профессиональный каскадер. Поэтому важно учесть все риски. Например, на испытании, которое было во втором выпуске программы, создатели особое внимание уделили этапу торможения участников.Тест любого сложного технического испытания сначала проходит с грузами (каждый в среднем 80 кг), затем с профессиональным каскадером.После всех технических проверок создается инструкция, каждый участник получает ее перед съемками.Локацию для испытаний ищут с учетом требований режиссера и операторов – чтобы передать остроту задания и эмоции участников без брака: например, чтобы испытуемые не морщились от слишком яркого солнца.Здоровье и скорая: какие гарантии получают участникиПеред тем, как та или иная звезда отправится на съемки – каждый получал анкету о состоянии здоровья.Кроме того, на съемках каждого испытания присутствовала скорая помощь и сотрудники МЧС. А любое задание, связанное со специфической едой, сначала получало одобрение врачей.

https://ria.ru/20220902/shou-1813832764.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

стс (телеканал), республика алтай, москва