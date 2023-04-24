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"Фактор страха": как делается шоу на СТС
"Фактор страха": как делается шоу на СТС - РИА Новости, 24.04.2023
"Фактор страха": как делается шоу на СТС
Сегодня на СТС стартует "Фактор страха". Артисты, спортсмены и блогеры испытают свой характер в разного рода заданиях, где нужно не только преодолеть себя, но и РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:24
2023-04-24T12:24
2023-04-24T12:24
культура
стс (телеканал)
республика алтай
москва
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сегодня на СТС стартует "Фактор страха". Артисты, спортсмены и блогеры испытают свой характер в разного рода заданиях, где нужно не только преодолеть себя, но и работать в команде. Как создавалось шоу – в материале РИА Новости.Выбор места: испытание тайгойСъемки программы прошли осенью и зимой в республике Алтай. Ее выбрали из трех вариантов.При этом подобные федеральные съемки в республике прошли впервые. Часть оборудования и реквизита нашли на месте, а часть – привезли из Москвы или нашли в соседних регионах.Кроме того, некоторые члены съемочной команды также были из Горноалтайска. Например, оператор дрона, а также стилисты и парикмахеры.Фобии и безопасность: как создают испытанияЧасть испытаний не требует большой физической нагрузки – например, одно во втором выпуске передачи заключалось в бросках баскетбольного мяча в кольцо на время, а за промах – коктейль из тараканов и личинок.Однако большинство испытаний – на выносливость, координацию и требуют огромной физической нагрузки. При этом каждая представляет собой серьезную опасность для здоровья участников в случае ошибки.Каждый такой этап детально прорабатывается. Сначала – на уровне идеи.В команде создателей испытаний только аттестованные профессионалы: каскадеры и пиротехники.Все испытания созданы так, чтобы их мог пройти среднестатистический человек, а не профессиональный каскадер. Поэтому важно учесть все риски. Например, на испытании, которое было во втором выпуске программы, создатели особое внимание уделили этапу торможения участников.Тест любого сложного технического испытания сначала проходит с грузами (каждый в среднем 80 кг), затем с профессиональным каскадером.После всех технических проверок создается инструкция, каждый участник получает ее перед съемками.Локацию для испытаний ищут с учетом требований режиссера и операторов – чтобы передать остроту задания и эмоции участников без брака: например, чтобы испытуемые не морщились от слишком яркого солнца.Здоровье и скорая: какие гарантии получают участникиПеред тем, как та или иная звезда отправится на съемки – каждый получал анкету о состоянии здоровья.Кроме того, на съемках каждого испытания присутствовала скорая помощь и сотрудники МЧС. А любое задание, связанное со специфической едой, сначала получало одобрение врачей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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стс (телеканал), республика алтай, москва
Культура, СТС (телеканал), Республика Алтай, Москва
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сегодня на СТС стартует "Фактор страха". Артисты, спортсмены и блогеры испытают свой характер в разного рода заданиях, где нужно не только преодолеть себя, но и работать в команде. Как создавалось шоу – в материале РИА Новости.
Выбор места: испытание тайгой
Съемки программы прошли осенью и зимой в республике Алтай. Ее выбрали из трех вариантов.
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"В процессе подготовки проекта мы выбирали между тремя регионами, но, учитывая время года, остановились на Алтае. Он совместил в себе настоящие кинематографические осенние и экстремальные зимние пейзажи. Алтай – одно из самых живописных мест нашей страны, которое пользуется невероятной популярностью круглый год. Здесь представлены абсолютно разные ландшафты, опасные рельефы и одновременно невероятные по красоте места", – сказала РИА Новости генпродюсер "Вайт Медиа" Юлия Сумачева.
При этом подобные федеральные съемки в республике прошли впервые. Часть оборудования и реквизита нашли на месте, а часть – привезли из Москвы или нашли в соседних регионах.
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"Все оборудование приехало на съемочную площадку из Москвы, тяжелую технику, краны, вертолеты мы арендовали на месте. Сложнее всего было с насекомыми и животными для испытаний: их просто не оказалось в таком количестве в республике Алтай. Поэтому пришлось заказывать из Кемерово, Бийска, Барнаула. В Новосибирске мы скупили всех мадагаскарских тараканов, зофобасов и тарантулов. В Горноалтайске – всех опарышей и мышей. Что-то специально для нас разводили заранее", – отметила Сумачева.
Кроме того, некоторые члены съемочной команды также были из Горноалтайска. Например, оператор дрона, а также стилисты и парикмахеры.
Фобии и безопасность: как создают испытания
Часть испытаний не требует большой физической нагрузки – например, одно во втором выпуске передачи заключалось в бросках баскетбольного мяча в кольцо на время, а за промах – коктейль из тараканов и личинок.
Однако большинство испытаний – на выносливость, координацию и требуют огромной физической нагрузки. При этом каждая представляет собой серьезную опасность для здоровья участников в случае ошибки.
Каждый такой этап детально прорабатывается. Сначала – на уровне идеи.
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"Сначала приходит идея, потом она рисуется на бумаге: детально разбираем технологию. Если все нравится, то собирается конструкция, далее мы обсуждаем, как будут проходить тренировки каскадеров. В процессе репетиций становятся ясны слабые места. Соответственно, мы или дорабатываем испытание, или вовсе можем отказаться от него", – сказал главный каскадер проекта.
В команде создателей испытаний только аттестованные профессионалы: каскадеры и пиротехники.
Все испытания созданы так, чтобы их мог пройти среднестатистический человек, а не профессиональный каскадер. Поэтому важно учесть все риски. Например, на испытании, которое было во втором выпуске программы, создатели особое внимание уделили этапу торможения участников.
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"Когда мы построили конструкцию, то рассчитали так называемый провис. Когда участник, пройдя испытание, залетел в ангар, трос шел вверх. Таким образом осуществлялось безопасное торможение. Безусловно, для дополнительной страховки каждого ловят два специалиста команды. Кроме того, ширина ворот – около метра. На этапе тестирования мы поняли, что влетать в ангар нельзя с раскрытыми руками – их нужно держать на груди, чтобы избежать травм", – отметил главный каскадер проекта.
Тест любого сложного технического испытания сначала проходит с грузами (каждый в среднем 80 кг), затем с профессиональным каскадером.
После всех технических проверок создается инструкция, каждый участник получает ее перед съемками.
Локацию для испытаний ищут с учетом требований режиссера и операторов – чтобы передать остроту задания и эмоции участников без брака: например, чтобы испытуемые не морщились от слишком яркого солнца.
Ведущий проекта Алексей Чадов также попробовал себя в роли участника.
"Я прошел испытание падения вниз. Я не боялся, но все же мои стихии – это больше земля и вода. А тут меня подвесили на высоте в 43 метра. Спасало то, что у меня много текста в сценарии, поэтому я был сосредоточен на другом", – сказал Чадов.
Здоровье и скорая: какие гарантии получают участники
Перед тем, как та или иная звезда отправится на съемки – каждый получал анкету о состоянии здоровья.
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"В анкете участника внушительный раздел посвящен вопросам о состоянии здоровья: внимание уделяется всему - от операций до хронических заболеваний. На площадке всегда присутствуют врачи и перед испытаниями измеряются основные показатели: давление, пульс. Базовая проверка есть всегда, но полное обследование мы не проводим", – сказала Сумачева.
Кроме того, на съемках каждого испытания присутствовала скорая помощь и сотрудники МЧС. А любое задание, связанное со специфической едой, сначала получало одобрение врачей.
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