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Регионы РФ завершают 40 проектов с использованием инфраструктурных кредитов - РИА Новости, 24.04.2023
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14:56 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/proekty-1867363657.html
Регионы РФ завершают 40 проектов с использованием инфраструктурных кредитов
Регионы РФ завершают 40 проектов с использованием инфраструктурных кредитов - РИА Новости, 24.04.2023
Регионы РФ завершают 40 проектов с использованием инфраструктурных кредитов
Регионы России планируют во втором квартале 2023 года завершить около 40 проектов, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на общую... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:56
2023-04-24T14:56
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
россия
марат хуснуллин
ильшат шагиахметов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Недвижимость. Регионы России планируют во втором квартале 2023 года завершить около 40 проектов, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на общую сумму 8,2 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Механизм ИБК позволяет развивать в регионах страны социальную, инженерно-коммунальную, дорожную и транспортную инфраструктуру. Большая часть проектов, планируемых к реализации во втором квартале текущего года, предусматривает строительство объектов ЖКХ в восьми регионах России, благодаря чему мы сможем улучшить качество предоставляемых гражданам коммунальных услуг", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося операторам программы инфраструктурных бюджетных кредитов.Хуснуллин уточнил, что до конца июня планируется ввести в эксплуатацию семь объектов социальной инфраструктуры в Московской области: шесть детских садов на 1,9 тысячи мест и пристройку к гимназии на 500 мест. Кроме того, будут реализованы четыре проекта дорожной инфраструктуры, два проекта инфраструктуры для особой экономической зоны и осуществлена закупка автобусов."В целом в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов между 83 регионами распределен 1 триллион рублей на реализацию 939 проектов до 2025 года. К настоящему времени уже завершены проекты в 22 регионах: 16 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 11 – дорожной, семь – социальной и пять объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Кроме того, закуплено 858 единиц общественного транспорта", – приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.Среди наиболее крупных реализованных проектов – реконструкция улицы Осиновской в Казани, строительство в Пензе общегородской магистрали, примыкающей к федеральной автодороге М-5 "Урал", а также приобретение автобусов в Калужской, Оренбургской и Кировской областях. Кроме того, в настоящее время в 78 субъектах РФ реализуется еще 517 проектов на общую сумму 756,85 миллиарда рублей, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, добавляется в пресс-релизе.Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов выполняет задачи, обозначенные инициативой социально-экономического развития правительства "Инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.
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фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), россия, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов
Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Россия, Марат Хуснуллин, Ильшат Шагиахметов

Регионы РФ завершают 40 проектов с использованием инфраструктурных кредитов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Недвижимость. Регионы России планируют во втором квартале 2023 года завершить около 40 проектов, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на общую сумму 8,2 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Механизм ИБК позволяет развивать в регионах страны социальную, инженерно-коммунальную, дорожную и транспортную инфраструктуру. Большая часть проектов, планируемых к реализации во втором квартале текущего года, предусматривает строительство объектов ЖКХ в восьми регионах России, благодаря чему мы сможем улучшить качество предоставляемых гражданам коммунальных услуг", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося операторам программы инфраструктурных бюджетных кредитов.
Фонд развития территорий
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Хуснуллин уточнил, что до конца июня планируется ввести в эксплуатацию семь объектов социальной инфраструктуры в Московской области: шесть детских садов на 1,9 тысячи мест и пристройку к гимназии на 500 мест. Кроме того, будут реализованы четыре проекта дорожной инфраструктуры, два проекта инфраструктуры для особой экономической зоны и осуществлена закупка автобусов.
"В целом в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов между 83 регионами распределен 1 триллион рублей на реализацию 939 проектов до 2025 года. К настоящему времени уже завершены проекты в 22 регионах: 16 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 11 – дорожной, семь – социальной и пять объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Кроме того, закуплено 858 единиц общественного транспорта", – приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.
Среди наиболее крупных реализованных проектов – реконструкция улицы Осиновской в Казани, строительство в Пензе общегородской магистрали, примыкающей к федеральной автодороге М-5 "Урал", а также приобретение автобусов в Калужской, Оренбургской и Кировской областях. Кроме того, в настоящее время в 78 субъектах РФ реализуется еще 517 проектов на общую сумму 756,85 миллиарда рублей, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, добавляется в пресс-релизе.
Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов выполняет задачи, обозначенные инициативой социально-экономического развития правительства "Инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.
 
Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)РоссияМарат ХуснуллинИльшат Шагиахметов
 
 
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