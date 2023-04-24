https://ria.ru/20230424/proekty-1867363657.html

Регионы РФ завершают 40 проектов с использованием инфраструктурных кредитов

Регионы РФ завершают 40 проектов с использованием инфраструктурных кредитов - РИА Новости, 24.04.2023

Регионы РФ завершают 40 проектов с использованием инфраструктурных кредитов

Регионы России планируют во втором квартале 2023 года завершить около 40 проектов, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на общую... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:56

2023-04-24T14:56

2023-04-24T14:56

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

россия

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

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МОСКВА, 24 апр - РИА Недвижимость. Регионы России планируют во втором квартале 2023 года завершить около 40 проектов, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на общую сумму 8,2 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Механизм ИБК позволяет развивать в регионах страны социальную, инженерно-коммунальную, дорожную и транспортную инфраструктуру. Большая часть проектов, планируемых к реализации во втором квартале текущего года, предусматривает строительство объектов ЖКХ в восьми регионах России, благодаря чему мы сможем улучшить качество предоставляемых гражданам коммунальных услуг", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося операторам программы инфраструктурных бюджетных кредитов.Хуснуллин уточнил, что до конца июня планируется ввести в эксплуатацию семь объектов социальной инфраструктуры в Московской области: шесть детских садов на 1,9 тысячи мест и пристройку к гимназии на 500 мест. Кроме того, будут реализованы четыре проекта дорожной инфраструктуры, два проекта инфраструктуры для особой экономической зоны и осуществлена закупка автобусов."В целом в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов между 83 регионами распределен 1 триллион рублей на реализацию 939 проектов до 2025 года. К настоящему времени уже завершены проекты в 22 регионах: 16 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 11 – дорожной, семь – социальной и пять объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Кроме того, закуплено 858 единиц общественного транспорта", – приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.Среди наиболее крупных реализованных проектов – реконструкция улицы Осиновской в Казани, строительство в Пензе общегородской магистрали, примыкающей к федеральной автодороге М-5 "Урал", а также приобретение автобусов в Калужской, Оренбургской и Кировской областях. Кроме того, в настоящее время в 78 субъектах РФ реализуется еще 517 проектов на общую сумму 756,85 миллиарда рублей, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, добавляется в пресс-релизе.Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов выполняет задачи, обозначенные инициативой социально-экономического развития правительства "Инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

https://ria.ru/20230407/dolschiki-1863759227.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), россия, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов