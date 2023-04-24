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В России выросла ожидаемая продолжительность жизни - РИА Новости, 24.04.2023
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12:12 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/prodolzhitelnost-1867302697.html
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни - РИА Новости, 24.04.2023
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
Положительная тенденция по увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России продолжается, за первый квартал 2023 года показатель составил 73,31 года,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:12
2023-04-24T12:12
общество
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Положительная тенденция по увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России продолжается, за первый квартал 2023 года показатель составил 73,31 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Достаточно высокими темпами увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам 2022 года составила 72,8 года... Эта тенденция продолжается. Сейчас уже за первый квартал этот показатель составил 73,31 года", - сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Она уточнила, что общий показатель смертности в России также сократился за период 2022 года на 22%. По итогам двух месяцев 2023 года он тоже демонстрирует устойчивый тренд к снижению. По словам Голиковой, несмотря на положительные тенденции, нужно активнее работать по всем направлениям оказания медицинской помощи гражданам.
https://ria.ru/20230424/zdravookhranenie-1867301027.html
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общество, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

Голикова: продолжительность жизни в России за I квартал 2023 года выросла до 73,31 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПожилые люди принимают участие в музыкально-танцевальной программе "Нам года не беда"
Пожилые люди принимают участие в музыкально-танцевальной программе Нам года не беда - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пожилые люди принимают участие в музыкально-танцевальной программе "Нам года не беда" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Положительная тенденция по увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России продолжается, за первый квартал 2023 года показатель составил 73,31 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Достаточно высокими темпами увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам 2022 года составила 72,8 года... Эта тенденция продолжается. Сейчас уже за первый квартал этот показатель составил 73,31 года", - сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава России.
Она уточнила, что общий показатель смертности в России также сократился за период 2022 года на 22%. По итогам двух месяцев 2023 года он тоже демонстрирует устойчивый тренд к снижению.
По словам Голиковой, несмотря на положительные тенденции, нужно активнее работать по всем направлениям оказания медицинской помощи гражданам.
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