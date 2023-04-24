Костин в ответ на вопрос о приватизации пошутил об отъезде Чубайса
Глава ВТБ Костин пошутил, что бояться приватизации не надо, так как Чубайс уехал из России
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин пошутил насчет опасений из-за приватизации, отметив, что Анатолий Чубайс, который был идеологом и организатором самой масштабной в России программы передачи госимущества в частную собственность в 90-е годы, уехал из страны и теперь проблем нет.
Ранее глава ВТБ в авторской колонке для издания РБК призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.
"А чего вы боитесь? Чубайс-то уехал из страны. Он был во всем виноват, я не вижу проблем", - пошутил банкир в интервью телеканалу "Россия 24".
"Цель, повторяю, это не распродажа народного добра, у нас сейчас другая страна, другой президент, другое правительство, оно не может допустить того, что было тогда, это первое. А во-вторых, тогда это совершенно была новая сфера, не было ни опыта, вообще ничего, поменялась общественно-политическая формация в стране. Был первый опыт, никто же не знал, как это делать, поэтому плохо или хорошо было сделано, сейчас я уверен, такое невозможно", - добавил он.
По словам Костина, приватизация может быть в разной форме. "Во-первых, это могут быть какие-то неконтрольные пакеты крупных компаний. Допустим, приватизация 20-процентного пакета "Роснефти" дала столько же денег, сколько за 10 лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия, "Транснефть" есть, РЖД. Недавно мне наши бизнесмены высказывали, нельзя ли прикупить кусочек "Почты России". Поэтому в этом плане крупные, инфраструктурные еще оставшиеся могут быть", - указал банкир.
Во-вторых, по его словам, - это форма государственно-частного партнерства (ГЧП). "ГЧП у нас не очень развито в последнее время, хотя это очень эффективно, и мы сами прошли через это, мы на базе государственно-частного партнерства с привлечением западных инвесторов построили новый аэропорт "Пулково", скоростные трассы в Питере. Это элемент, который тоже, на мой взгляд, требует дополнительного развития", - пояснил он.