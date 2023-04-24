https://ria.ru/20230424/privatizatsiya-1867341518.html

Костин в ответ на вопрос о приватизации пошутил об отъезде Чубайса

Костин в ответ на вопрос о приватизации пошутил об отъезде Чубайса - РИА Новости, 24.04.2023

Костин в ответ на вопрос о приватизации пошутил об отъезде Чубайса

Глава ВТБ Андрей Костин пошутил насчет опасений из-за приватизации, отметив, что Анатолий Чубайс, который был идеологом и организатором самой масштабной в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:59

2023-04-24T13:59

2023-04-24T14:00

экономика

анатолий чубайс

втб

россия

андрей костин (банкир)

приватизация

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин пошутил насчет опасений из-за приватизации, отметив, что Анатолий Чубайс, который был идеологом и организатором самой масштабной в России программы передачи госимущества в частную собственность в 90-е годы, уехал из страны и теперь проблем нет. Ранее глава ВТБ в авторской колонке для издания РБК призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. "А чего вы боитесь? Чубайс-то уехал из страны. Он был во всем виноват, я не вижу проблем", - пошутил банкир в интервью телеканалу "Россия 24". "Цель, повторяю, это не распродажа народного добра, у нас сейчас другая страна, другой президент, другое правительство, оно не может допустить того, что было тогда, это первое. А во-вторых, тогда это совершенно была новая сфера, не было ни опыта, вообще ничего, поменялась общественно-политическая формация в стране. Был первый опыт, никто же не знал, как это делать, поэтому плохо или хорошо было сделано, сейчас я уверен, такое невозможно", - добавил он. По словам Костина, приватизация может быть в разной форме. "Во-первых, это могут быть какие-то неконтрольные пакеты крупных компаний. Допустим, приватизация 20-процентного пакета "Роснефти" дала столько же денег, сколько за 10 лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия, "Транснефть" есть, РЖД. Недавно мне наши бизнесмены высказывали, нельзя ли прикупить кусочек "Почты России". Поэтому в этом плане крупные, инфраструктурные еще оставшиеся могут быть", - указал банкир. Во-вторых, по его словам, - это форма государственно-частного партнерства (ГЧП). "ГЧП у нас не очень развито в последнее время, хотя это очень эффективно, и мы сами прошли через это, мы на базе государственно-частного партнерства с привлечением западных инвесторов построили новый аэропорт "Пулково", скоростные трассы в Питере. Это элемент, который тоже, на мой взгляд, требует дополнительного развития", - пояснил он.

https://ria.ru/20230413/auktsion-1865050220.html

https://ria.ru/20230315/chubays-1858035792.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, анатолий чубайс, втб, россия, андрей костин (банкир), приватизация