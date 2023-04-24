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Костин в ответ на вопрос о приватизации пошутил об отъезде Чубайса - РИА Новости, 24.04.2023
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13:59 24.04.2023 (обновлено: 14:00 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/privatizatsiya-1867341518.html
Костин в ответ на вопрос о приватизации пошутил об отъезде Чубайса
Костин в ответ на вопрос о приватизации пошутил об отъезде Чубайса - РИА Новости, 24.04.2023
Костин в ответ на вопрос о приватизации пошутил об отъезде Чубайса
Глава ВТБ Андрей Костин пошутил насчет опасений из-за приватизации, отметив, что Анатолий Чубайс, который был идеологом и организатором самой масштабной в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:59
2023-04-24T14:00
экономика
анатолий чубайс
втб
россия
андрей костин (банкир)
приватизация
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин пошутил насчет опасений из-за приватизации, отметив, что Анатолий Чубайс, который был идеологом и организатором самой масштабной в России программы передачи госимущества в частную собственность в 90-е годы, уехал из страны и теперь проблем нет. Ранее глава ВТБ в авторской колонке для издания РБК призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. "А чего вы боитесь? Чубайс-то уехал из страны. Он был во всем виноват, я не вижу проблем", - пошутил банкир в интервью телеканалу "Россия 24". "Цель, повторяю, это не распродажа народного добра, у нас сейчас другая страна, другой президент, другое правительство, оно не может допустить того, что было тогда, это первое. А во-вторых, тогда это совершенно была новая сфера, не было ни опыта, вообще ничего, поменялась общественно-политическая формация в стране. Был первый опыт, никто же не знал, как это делать, поэтому плохо или хорошо было сделано, сейчас я уверен, такое невозможно", - добавил он. По словам Костина, приватизация может быть в разной форме. "Во-первых, это могут быть какие-то неконтрольные пакеты крупных компаний. Допустим, приватизация 20-процентного пакета "Роснефти" дала столько же денег, сколько за 10 лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия, "Транснефть" есть, РЖД. Недавно мне наши бизнесмены высказывали, нельзя ли прикупить кусочек "Почты России". Поэтому в этом плане крупные, инфраструктурные еще оставшиеся могут быть", - указал банкир. Во-вторых, по его словам, - это форма государственно-частного партнерства (ГЧП). "ГЧП у нас не очень развито в последнее время, хотя это очень эффективно, и мы сами прошли через это, мы на базе государственно-частного партнерства с привлечением западных инвесторов построили новый аэропорт "Пулково", скоростные трассы в Питере. Это элемент, который тоже, на мой взгляд, требует дополнительного развития", - пояснил он.
https://ria.ru/20230413/auktsion-1865050220.html
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экономика, анатолий чубайс, втб, россия, андрей костин (банкир), приватизация
Экономика, Анатолий Чубайс, ВТБ, Россия, Андрей Костин (банкир), Приватизация
Костин в ответ на вопрос о приватизации пошутил об отъезде Чубайса

Глава ВТБ Костин пошутил, что бояться приватизации не надо, так как Чубайс уехал из России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин пошутил насчет опасений из-за приватизации, отметив, что Анатолий Чубайс, который был идеологом и организатором самой масштабной в России программы передачи госимущества в частную собственность в 90-е годы, уехал из страны и теперь проблем нет.
Ранее глава ВТБ в авторской колонке для издания РБК призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.
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"А чего вы боитесь? Чубайс-то уехал из страны. Он был во всем виноват, я не вижу проблем", - пошутил банкир в интервью телеканалу "Россия 24".
"Цель, повторяю, это не распродажа народного добра, у нас сейчас другая страна, другой президент, другое правительство, оно не может допустить того, что было тогда, это первое. А во-вторых, тогда это совершенно была новая сфера, не было ни опыта, вообще ничего, поменялась общественно-политическая формация в стране. Был первый опыт, никто же не знал, как это делать, поэтому плохо или хорошо было сделано, сейчас я уверен, такое невозможно", - добавил он.
По словам Костина, приватизация может быть в разной форме. "Во-первых, это могут быть какие-то неконтрольные пакеты крупных компаний. Допустим, приватизация 20-процентного пакета "Роснефти" дала столько же денег, сколько за 10 лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия, "Транснефть" есть, РЖД. Недавно мне наши бизнесмены высказывали, нельзя ли прикупить кусочек "Почты России". Поэтому в этом плане крупные, инфраструктурные еще оставшиеся могут быть", - указал банкир.
Во-вторых, по его словам, - это форма государственно-частного партнерства (ГЧП). "ГЧП у нас не очень развито в последнее время, хотя это очень эффективно, и мы сами прошли через это, мы на базе государственно-частного партнерства с привлечением западных инвесторов построили новый аэропорт "Пулково", скоростные трассы в Питере. Это элемент, который тоже, на мой взгляд, требует дополнительного развития", - пояснил он.
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ЭкономикаАнатолий ЧубайсВТБРоссияАндрей Костин (банкир)Приватизация
 
 
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