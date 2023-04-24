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В СПЧ подготовили предложения по борьбе с подростковой преступностью - РИА Новости, 24.04.2023
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14:17 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/prestupnost-1867347666.html
В СПЧ подготовили предложения по борьбе с подростковой преступностью
В СПЧ подготовили предложения по борьбе с подростковой преступностью - РИА Новости, 24.04.2023
В СПЧ подготовили предложения по борьбе с подростковой преступностью
Совет по правам человека при президенте РФ подготовил стратегические предложения по борьбе с подростковой преступностью, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:17
2023-04-24T14:17
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ подготовил стратегические предложения по борьбе с подростковой преступностью, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов. "Наша позиция в СПЧ и стратегические предложения в основе своей готовы. Надеюсь, после заявленного руководителем государства работа пойдет на достижение реальных результатов. Во всяком случае, мы сделаем для этого все возможное", - написал Кабанов в своём Telegram-канале. Он добавил, что "страшная официальная статистика" преступлений, совершаемых несовершеннолетними, как и "ряд других факторов", убеждают в низкой эффективности работы по профилактике проникновения негативного влияния "человеконенавистнической идеологии, идеологии культа насилия и криминальных субкультур в подростковую среду". "Ко всему этому еще добавляется галопирующий рост молодежных этнических преступных групп", - подчеркнул член СПЧ.
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россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ подготовили предложения по борьбе с подростковой преступностью

В СПЧ подготовили стратегические предложения по борьбе с подростковой преступностью

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета по правам человека
Заседание Совета по правам человека - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заседание Совета по правам человека. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ подготовил стратегические предложения по борьбе с подростковой преступностью, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.
"Наша позиция в СПЧ и стратегические предложения в основе своей готовы. Надеюсь, после заявленного руководителем государства работа пойдет на достижение реальных результатов. Во всяком случае, мы сделаем для этого все возможное", - написал Кабанов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что "страшная официальная статистика" преступлений, совершаемых несовершеннолетними, как и "ряд других факторов", убеждают в низкой эффективности работы по профилактике проникновения негативного влияния "человеконенавистнической идеологии, идеологии культа насилия и криминальных субкультур в подростковую среду".
"Ко всему этому еще добавляется галопирующий рост молодежных этнических преступных групп", - подчеркнул член СПЧ.
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