https://ria.ru/20230424/pozhar-1867424726.html
В Йошкар-Оле потушили пожар в школе-интернате
В Йошкар-Оле потушили пожар в школе-интернате - РИА Новости, 24.04.2023
В Йошкар-Оле потушили пожар в школе-интернате
Пожар в школе-интернате в Йошкар-Оле потушен, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Марий Эл. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:26
2023-04-24T18:26
2023-04-24T18:26
происшествия
йошкар-ола
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Пожар в школе-интернате в Йошкар-Оле потушен, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Марий Эл. По данным МЧС региона, сообщение о пожаре в здании Семёновской школы-интерната поступило в 13.31 мск, его площадь составила 300 квадратных метров. Возгорание началось на чердаке. Эвакуированы 76 человек, включая 38 детей. Их разместили в Семёновской средней школе. Причины возгорания устанавливаются. Прокуратура Марий Эл сообщает, что организована проверка по факту пожара в школе-интернате, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Как сообщается на сайте учебного заведения, в интернате учатся глухие и слабослышащие дети.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, йошкар-ола, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Йошкар-Ола, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Йошкар-Оле потушили пожар в школе-интернате
В Йошкар-Оле потушили пожар в школе-интернате, никто не пострадал
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Пожар в школе-интернате в Йошкар-Оле потушен, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Марий Эл.
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"Локализация пожара в 14.38, ликвидация открытого горения в 14.50. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Пожар потушен, сейчас ведется проливка конструкций. Пострадавших нет", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС региона, сообщение о пожаре в здании Семёновской школы-интерната поступило в 13.31 мск, его площадь составила 300 квадратных метров. Возгорание началось на чердаке. Эвакуированы 76 человек, включая 38 детей. Их разместили в Семёновской средней школе. Причины возгорания устанавливаются.
Прокуратура Марий Эл сообщает, что организована проверка по факту пожара в школе-интернате, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщается на сайте учебного заведения, в интернате учатся глухие и слабослышащие дети.
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