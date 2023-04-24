https://ria.ru/20230424/pozhar-1867424726.html

В Йошкар-Оле потушили пожар в школе-интернате

В Йошкар-Оле потушили пожар в школе-интернате - РИА Новости, 24.04.2023

В Йошкар-Оле потушили пожар в школе-интернате

Пожар в школе-интернате в Йошкар-Оле потушен, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Марий Эл. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:26

2023-04-24T18:26

2023-04-24T18:26

происшествия

йошкар-ола

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Пожар в школе-интернате в Йошкар-Оле потушен, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Марий Эл. По данным МЧС региона, сообщение о пожаре в здании Семёновской школы-интерната поступило в 13.31 мск, его площадь составила 300 квадратных метров. Возгорание началось на чердаке. Эвакуированы 76 человек, включая 38 детей. Их разместили в Семёновской средней школе. Причины возгорания устанавливаются. Прокуратура Марий Эл сообщает, что организована проверка по факту пожара в школе-интернате, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Как сообщается на сайте учебного заведения, в интернате учатся глухие и слабослышащие дети.

https://ria.ru/20230424/pozhar-1867402393.html

йошкар-ола

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, йошкар-ола, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия