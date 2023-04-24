https://ria.ru/20230424/pozhar-1867402393.html
В Люберцах загорелись три жилых дома
В Люберцах загорелись три жилых дома - РИА Новости, 24.04.2023
В Люберцах загорелись три жилых дома
Три частных жилых дома загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:05
2023-04-24T17:05
2023-04-24T17:05
происшествия
люберцы
россия
московская область (подмосковье)
жуковский
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Три частных жилых дома загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В деревне Пехорка в Жуковском тупике горят два частных жилых дома и крыша третьего", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь горения составляет 500 квадратных метров. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20230424/pozhar-1867365194.html
люберцы
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, россия, московская область (подмосковье), жуковский
Происшествия, Люберцы, Россия, Московская область (Подмосковье), Жуковский
В Люберцах загорелись три жилых дома
В подмосковных Люберцах загорелись три частных жилых дома на площади 500 квадратных метров