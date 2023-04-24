https://ria.ru/20230424/pozhar-1867402393.html

В Люберцах загорелись три жилых дома

В Люберцах загорелись три жилых дома - РИА Новости, 24.04.2023

В Люберцах загорелись три жилых дома

Три частных жилых дома загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:05

2023-04-24T17:05

2023-04-24T17:05

происшествия

люберцы

россия

московская область (подмосковье)

жуковский

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Три частных жилых дома загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В деревне Пехорка в Жуковском тупике горят два частных жилых дома и крыша третьего", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь горения составляет 500 квадратных метров. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20230424/pozhar-1867365194.html

люберцы

россия

московская область (подмосковье)

жуковский

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, люберцы, россия, московская область (подмосковье), жуковский