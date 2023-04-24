https://ria.ru/20230424/pozhar-1867328871.html
В Вологде ликвидировали открытое горение на предприятии
В Вологде ликвидировали открытое горение на предприятии - РИА Новости, 24.04.2023
В Вологде ликвидировали открытое горение на предприятии
Открытое горение ликвидировано при тушении пожара на производственном предприятии в Вологде, где кровля здания загорелась на площади около 800 квадратных... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:22
2023-04-24T13:22
2023-04-24T13:22
происшествия
вологда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано при тушении пожара на производственном предприятии в Вологде, где кровля здания загорелась на площади около 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Вологодской области. Как сообщали РИА Новости главке, в Вологде загорелось предприятие деревообработки на Элеваторной улице, где огонь охватил порядка 700 квадратных метров кровли. Горящее здание самостоятельно покинули 50 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. "В настоящее время открытый огонь ликвидирован", - говорится в сообщении. Добавляется, что пожар затронул около 800 квадратных метров кровли здания. Профиль предприятия в настоящее время уточняется, поскольку по картам на Элеваторной улице, 43 в Вологде находится завод металлоконструкций, а не деревообрабатывающее производство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологда
В Вологде ликвидировали открытое горение на предприятии
В Вологде ликвидировали открытое горение на предприятии по деревообработке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано при тушении пожара на производственном предприятии в Вологде, где кровля здания загорелась на площади около 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Вологодской области.
Как сообщали РИА Новости главке, в Вологде загорелось предприятие деревообработки на Элеваторной улице, где огонь охватил порядка 700 квадратных метров кровли. Горящее здание самостоятельно покинули 50 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
"В настоящее время открытый огонь ликвидирован", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пожар затронул около 800 квадратных метров кровли здания. Профиль предприятия в настоящее время уточняется, поскольку по картам на Элеваторной улице, 43 в Вологде находится завод металлоконструкций, а не деревообрабатывающее производство.
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