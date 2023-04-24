https://ria.ru/20230424/pozhar-1867250780.html

В 12 муниципалитетах Красноярского края ввели противопожарный режим

В 12 муниципалитетах Красноярского края ввели противопожарный режим - РИА Новости, 24.04.2023

В 12 муниципалитетах Красноярского края ввели противопожарный режим

Власти объявили особый противопожарный режим в 12 муниципальных образованиях Красноярского края, сообщает краевой главк ГУ МЧС. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T06:16

2023-04-24T06:16

2023-04-24T06:16

красноярский край

минусинск

назарово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863932450_0:108:3343:1988_1920x0_80_0_0_9a727c22ad3be7daf5f97b422dc4486d.jpg

КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Власти объявили особый противопожарный режим в 12 муниципальных образованиях Красноярского края, сообщает краевой главк ГУ МЧС. Территории, где объявлен режим, расположены на юге и юго-западе региона. В ведомстве уточнили, что во время действия режима ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров, использование открытого огня. Особый противопожарный режим на территории края будет вводиться поэтапно до стабилизации пожарной обстановки. С начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировано 38 пожаров сухой травы, возбуждено более 60 дел о нарушениях. По данным краевого лесопожарного центра, на утро понедельника в крае действует один лесной пожар – в Ермаковском районе на площади пять гектаров. Угрозы населенным пунктам он не представляет.

https://ria.ru/20230422/priamure-1867039422.html

красноярский край

минусинск

назарово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, минусинск, назарово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия