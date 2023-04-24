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В 12 муниципалитетах Красноярского края ввели противопожарный режим
В 12 муниципалитетах Красноярского края ввели противопожарный режим - РИА Новости, 24.04.2023
В 12 муниципалитетах Красноярского края ввели противопожарный режим
Власти объявили особый противопожарный режим в 12 муниципальных образованиях Красноярского края, сообщает краевой главк ГУ МЧС. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T06:16
2023-04-24T06:16
2023-04-24T06:16
красноярский край
минусинск
назарово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Власти объявили особый противопожарный режим в 12 муниципальных образованиях Красноярского края, сообщает краевой главк ГУ МЧС. Территории, где объявлен режим, расположены на юге и юго-западе региона. В ведомстве уточнили, что во время действия режима ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров, использование открытого огня. Особый противопожарный режим на территории края будет вводиться поэтапно до стабилизации пожарной обстановки. С начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировано 38 пожаров сухой травы, возбуждено более 60 дел о нарушениях. По данным краевого лесопожарного центра, на утро понедельника в крае действует один лесной пожар – в Ермаковском районе на площади пять гектаров. Угрозы населенным пунктам он не представляет.
https://ria.ru/20230422/priamure-1867039422.html
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красноярский край, минусинск, назарово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Красноярский край, Минусинск, Назарово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В 12 муниципалитетах Красноярского края ввели противопожарный режим
В 12 муниципальных образованиях Красноярского края ввели особый противопожарный режим