https://ria.ru/20230424/pozhar-1867240049.html
При пожаре в Твери погибли три человека
При пожаре в Твери погибли три человека - РИА Новости, 24.04.2023
При пожаре в Твери погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в квартире в Твери, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T00:16
2023-04-24T00:16
2023-04-24T05:30
тверь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 24 апр – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире в Твери, сообщил региональный главк СК. "Двадцать третьего апреля… в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в квартире дома, расположенного по улице Можайского города Твери", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК по Тверской области. Организована доследственная проверка. На месте работают следователь и криминалист, которые проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося. Устанавливаются личности погибших.
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тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Тверь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
При пожаре в Твери погибли три человека
В Твери в результате пожара в квартире погибли три человека