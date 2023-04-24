https://ria.ru/20230424/pozhar-1867240049.html

При пожаре в Твери погибли три человека

При пожаре в Твери погибли три человека - РИА Новости, 24.04.2023

При пожаре в Твери погибли три человека

Три человека погибли при пожаре в квартире в Твери, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T00:16

2023-04-24T00:16

2023-04-24T05:30

тверь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 24 апр – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире в Твери, сообщил региональный главк СК. "Двадцать третьего апреля… в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в квартире дома, расположенного по улице Можайского города Твери", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК по Тверской области. Организована доследственная проверка. На месте работают следователь и криминалист, которые проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося. Устанавливаются личности погибших.

https://ria.ru/20230423/pozhar-1867150547.html

тверь

россия

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тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия