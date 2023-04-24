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Украинские военные потеряли свыше 20 солдат на двух направлениях

Украинские военные потеряли свыше 20 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 24.04.2023

Украинские военные потеряли свыше 20 солдат на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 20 украинских военных, шесть единиц техники, а также две... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:54

2023-04-24T13:54

2023-04-24T14:04

специальная военная операция на украине

киев

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 20 украинских военных, шесть единиц техники, а также две диверсионно-разведывательные группы противника и два склада, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара в ДНР, а также в районе Каменского и Малой Токмачки в Запорожской области. Также в районах Новоселки и Новомихайловки в ДНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Равнополье и Вольнянск Запорожской области поражены два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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киев, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр