https://ria.ru/20230424/posol-1867296907.html

СМИ: МИД Франции вызовет посла КНР после заявлений о "российском Крыме"

СМИ: МИД Франции вызовет посла КНР после заявлений о "российском Крыме" - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: МИД Франции вызовет посла КНР после заявлений о "российском Крыме"

Посла Китая во Франции Лу Шае в понедельник вызовут в МИД республики для разъяснений после того, как в телеинтервью в пятницу он заявил, что Крым "изначально... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:53

2023-04-24T11:53

2023-04-24T11:53

в мире

франция

китай

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ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Посла Китая во Франции Лу Шае в понедельник вызовут в МИД республики для разъяснений после того, как в телеинтервью в пятницу он заявил, что Крым "изначально был российским", сообщило издание Monde. "Лу Шае в понедельник должен быть вызван в МИД, где его примет глава кабинета Катрин Колонны Луис Васси", - сговорится в сообщении. Отмечается, что китайского дипломата уже неоднократно вызывали в МИД Франции в связи с его прошлыми заявлениям. Ранее в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва, Латвия и Эстония также вызовут представителей КНР для объяснений в связи с высказыванием посла Китая во Франции. В пятницу Лу Шае в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". Газета Monde ранее сообщила, что около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лу Шае персона нон грата из-за "отрицания суверенитета стран бывшего СССР". Позже в МИД КНР подчеркнули, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН. Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.

https://ria.ru/20230421/davlenie-1867022583.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, китай