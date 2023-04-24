СМИ: МИД Франции вызовет посла КНР после заявлений о "российском Крыме"
Monde: МИД Франции вызовет посла КНР для разъяснений после заявлений о российском Крыме
Посол Китая во Франции Лу Шае. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Посла Китая во Франции Лу Шае в понедельник вызовут в МИД республики для разъяснений после того, как в телеинтервью в пятницу он заявил, что Крым "изначально был российским", сообщило издание Monde.
"Лу Шае в понедельник должен быть вызван в МИД, где его примет глава кабинета Катрин Колонны Луис Васси", - сговорится в сообщении.
Отмечается, что китайского дипломата уже неоднократно вызывали в МИД Франции в связи с его прошлыми заявлениям.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва, Латвия и Эстония также вызовут представителей КНР для объяснений в связи с высказыванием посла Китая во Франции.
В пятницу Лу Шае в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран".
Газета Monde ранее сообщила, что около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лу Шае персона нон грата из-за "отрицания суверенитета стран бывшего СССР".
Позже в МИД КНР подчеркнули, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН.
Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.