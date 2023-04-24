https://ria.ru/20230424/politika-1867419167.html

Нижегородский губернатор представил идеи по молодежной политике региона

Нижегородский губернатор представил идеи по молодежной политике региона - РИА Новости, 24.04.2023

Нижегородский губернатор представил идеи по молодежной политике региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о молодежной политике региона на выездном заседании комиссии Госсовета РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:01

2023-04-24T18:01

2023-04-24T18:01

нижегородская область

нижегородская область

россия

нижний новгород

глеб никитин

ксения разуваева

дмитрий артюхов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о молодежной политике региона на выездном заседании комиссии Госсовета РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. Выездное заседание комиссии Госсовета РФ, на котором обсуждался проект структуры стратегии реализации молодежной политики до 2030 года, состоялось в понедельник в Молодежной столице России - Нижнем Новгороде. "Системный подход к молодежной политике был выработан в рамках стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Одним из вызовов при разработке нашей региональной стратегии было отсутствие молодежных центров и молодежной политики как таковой, не хватало нормального взаимодействия с молодежью. Я принял решение о выделении ресурсов с учетом инициатив самих молодых людей", - заявил Никитин. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что одним из важных шагов стало создание молодежного центра "Высота", где в прошлом году общественные объединения и организации провели около 1,6 тысячи мероприятий, которые посетили 36 тысяч человек. "Высота" стала лучшим молодежным пространством страны в 2022 году по результатам премии "Время молодых". Благодаря победе в конкурсе комплексных программ развития молодежной политики "Регион для молодых" на развитие центра было получено 256 миллионов рублей. По словам Никитина, в рамках создания второй очереди "Высоты" будет отремонтировано три этажа здания площадью более 3,5 тысячи квадратных метров, в том числе подвальный этаж. Планируется объединение двух зданий в единый кластер. Глава региона подчеркнул, что система развития молодежного проектирования позволила Нижегородской области стать вторым субъектом федерации по количеству грантополучателей в стране и третьим – по сумме привлеченных грантов физическими лицами (107 миллионов рублей в 2022 году). В 2023 году по итогам голосования Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России". В Нижегородской области прошли крупные молодежные мероприятия, в частности, первые всероссийские форумы "ГосСтарт" и "Пик возможностей" направления "Росмолодежь.Гранты". Глава Росмолодежи Ксения Разуваева подчеркнула, что Нижний Новгород для проведения заседания комиссии Госсовета был выбран неслучайно. "Во-первых, это Молодежная столица России, и в нынешнем году это точка притяжения всех ключевых, самых значимых молодежных событий в стране. Во-вторых, Нижегородская область делает большие успехи в сфере работы с молодежью. Мы сегодня находимся в молодежном центре "Высота", который стал победителем в конкурсе "Регион для молодых". Здесь максимум возможностей, проектов и программ для молодых", - отметила она. В обсуждении проекта структуры стратегии молодежной политики приняли участие 60 человек: члены и представители экспертного совета комиссии Госсовета, представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций. "Мы обсуждаем стратегию для всей России, и очень важно, как в ней будет отражена региональная специфика. С одной стороны, документ должен быть общероссийским, но, безусловно, в каждом регионе есть очень много нюансов, совершенно разные проблемы. У нас в стране почти 40 миллионов человек, которые относятся к категории молодежи - начиная от совсем юных ребят, заканчивая работающей молодежью. Каждому из них должны быть доступны возможности для развития, самореализации в профессиональном или творческом плане - это главная задача будущей стратегии", - сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежная политика" Дмитрий Артюхов.

https://ria.ru/20230412/konsul-1864836710.html

https://ria.ru/20230413/gazifikatsiya-1865004386.html

https://ria.ru/20230412/avtobusy-1864837417.html

нижегородская область

россия

нижний новгород

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нижегородская область, россия, нижний новгород, глеб никитин, ксения разуваева, дмитрий артюхов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)