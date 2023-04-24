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Нижегородский губернатор представил идеи по молодежной политике региона - РИА Новости, 24.04.2023
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Нижегородская область
 
18:01 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/politika-1867419167.html
Нижегородский губернатор представил идеи по молодежной политике региона
Нижегородский губернатор представил идеи по молодежной политике региона - РИА Новости, 24.04.2023
Нижегородский губернатор представил идеи по молодежной политике региона
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о молодежной политике региона на выездном заседании комиссии Госсовета РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:01
2023-04-24T18:01
нижегородская область
нижегородская область
россия
нижний новгород
глеб никитин
ксения разуваева
дмитрий артюхов
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о молодежной политике региона на выездном заседании комиссии Госсовета РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. Выездное заседание комиссии Госсовета РФ, на котором обсуждался проект структуры стратегии реализации молодежной политики до 2030 года, состоялось в понедельник в Молодежной столице России - Нижнем Новгороде. "Системный подход к молодежной политике был выработан в рамках стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Одним из вызовов при разработке нашей региональной стратегии было отсутствие молодежных центров и молодежной политики как таковой, не хватало нормального взаимодействия с молодежью. Я принял решение о выделении ресурсов с учетом инициатив самих молодых людей", - заявил Никитин. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что одним из важных шагов стало создание молодежного центра "Высота", где в прошлом году общественные объединения и организации провели около 1,6 тысячи мероприятий, которые посетили 36 тысяч человек. "Высота" стала лучшим молодежным пространством страны в 2022 году по результатам премии "Время молодых". Благодаря победе в конкурсе комплексных программ развития молодежной политики "Регион для молодых" на развитие центра было получено 256 миллионов рублей. По словам Никитина, в рамках создания второй очереди "Высоты" будет отремонтировано три этажа здания площадью более 3,5 тысячи квадратных метров, в том числе подвальный этаж. Планируется объединение двух зданий в единый кластер. Глава региона подчеркнул, что система развития молодежного проектирования позволила Нижегородской области стать вторым субъектом федерации по количеству грантополучателей в стране и третьим – по сумме привлеченных грантов физическими лицами (107 миллионов рублей в 2022 году). В 2023 году по итогам голосования Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России". В Нижегородской области прошли крупные молодежные мероприятия, в частности, первые всероссийские форумы "ГосСтарт" и "Пик возможностей" направления "Росмолодежь.Гранты". Глава Росмолодежи Ксения Разуваева подчеркнула, что Нижний Новгород для проведения заседания комиссии Госсовета был выбран неслучайно. "Во-первых, это Молодежная столица России, и в нынешнем году это точка притяжения всех ключевых, самых значимых молодежных событий в стране. Во-вторых, Нижегородская область делает большие успехи в сфере работы с молодежью. Мы сегодня находимся в молодежном центре "Высота", который стал победителем в конкурсе "Регион для молодых". Здесь максимум возможностей, проектов и программ для молодых", - отметила она. В обсуждении проекта структуры стратегии молодежной политики приняли участие 60 человек: члены и представители экспертного совета комиссии Госсовета, представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций. "Мы обсуждаем стратегию для всей России, и очень важно, как в ней будет отражена региональная специфика. С одной стороны, документ должен быть общероссийским, но, безусловно, в каждом регионе есть очень много нюансов, совершенно разные проблемы. У нас в стране почти 40 миллионов человек, которые относятся к категории молодежи - начиная от совсем юных ребят, заканчивая работающей молодежью. Каждому из них должны быть доступны возможности для развития, самореализации в профессиональном или творческом плане - это главная задача будущей стратегии", - сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежная политика" Дмитрий Артюхов.
https://ria.ru/20230412/konsul-1864836710.html
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нижегородская область, россия, нижний новгород, глеб никитин, ксения разуваева, дмитрий артюхов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Ксения Разуваева, Дмитрий Артюхов, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Нижегородский губернатор представил идеи по молодежной политике региона

Нижегородский губернатор Никитин представил идеи по молодежной политике региона

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о молодежной политике региона на выездном заседании комиссии Госсовета РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выездное заседание комиссии Госсовета РФ, на котором обсуждался проект структуры стратегии реализации молодежной политики до 2030 года, состоялось в понедельник в Молодежной столице России - Нижнем Новгороде.
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"Системный подход к молодежной политике был выработан в рамках стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Одним из вызовов при разработке нашей региональной стратегии было отсутствие молодежных центров и молодежной политики как таковой, не хватало нормального взаимодействия с молодежью. Я принял решение о выделении ресурсов с учетом инициатив самих молодых людей", - заявил Никитин.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что одним из важных шагов стало создание молодежного центра "Высота", где в прошлом году общественные объединения и организации провели около 1,6 тысячи мероприятий, которые посетили 36 тысяч человек. "Высота" стала лучшим молодежным пространством страны в 2022 году по результатам премии "Время молодых". Благодаря победе в конкурсе комплексных программ развития молодежной политики "Регион для молодых" на развитие центра было получено 256 миллионов рублей.
По словам Никитина, в рамках создания второй очереди "Высоты" будет отремонтировано три этажа здания площадью более 3,5 тысячи квадратных метров, в том числе подвальный этаж. Планируется объединение двух зданий в единый кластер.
Глава региона подчеркнул, что система развития молодежного проектирования позволила Нижегородской области стать вторым субъектом федерации по количеству грантополучателей в стране и третьим – по сумме привлеченных грантов физическими лицами (107 миллионов рублей в 2022 году).
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Глава Росмолодежи Ксения Разуваева подчеркнула, что Нижний Новгород для проведения заседания комиссии Госсовета был выбран неслучайно. "Во-первых, это Молодежная столица России, и в нынешнем году это точка притяжения всех ключевых, самых значимых молодежных событий в стране. Во-вторых, Нижегородская область делает большие успехи в сфере работы с молодежью. Мы сегодня находимся в молодежном центре "Высота", который стал победителем в конкурсе "Регион для молодых". Здесь максимум возможностей, проектов и программ для молодых", - отметила она.
В обсуждении проекта структуры стратегии молодежной политики приняли участие 60 человек: члены и представители экспертного совета комиссии Госсовета, представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций.
"Мы обсуждаем стратегию для всей России, и очень важно, как в ней будет отражена региональная специфика. С одной стороны, документ должен быть общероссийским, но, безусловно, в каждом регионе есть очень много нюансов, совершенно разные проблемы. У нас в стране почти 40 миллионов человек, которые относятся к категории молодежи - начиная от совсем юных ребят, заканчивая работающей молодежью. Каждому из них должны быть доступны возможности для развития, самореализации в профессиональном или творческом плане - это главная задача будущей стратегии", - сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежная политика" Дмитрий Артюхов.
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Нижегородская областьНижегородская областьРоссияНижний НовгородГлеб НикитинКсения РазуваеваДмитрий АртюховФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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