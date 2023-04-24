https://ria.ru/20230424/pogoda-1867258055.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 24.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность и температура до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:19
2023-04-24T08:19
2023-04-24T08:19
общество
александр синенков
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732788783_121:712:2187:1874_1920x0_80_0_0_727f7ab51dab90563bdf8cf984a6a767.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Переменная облачность и температура до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 20-22 градуса, по области - от плюс 18 до 23", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, слабый, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732788783_270:697:2072:2048_1920x0_80_0_0_4ffbf66c7ba0668e9001604fcc3ec1fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр синенков, москва, погода
Общество, Александр Синенков, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидают до 22 градусов тепла