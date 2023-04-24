https://ria.ru/20230424/pogoda-1867258055.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 24.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность и температура до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:19

2023-04-24T08:19

2023-04-24T08:19

общество

александр синенков

москва

погода

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Переменная облачность и температура до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 20-22 градуса, по области - от плюс 18 до 23", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, слабый, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр синенков, москва, погода