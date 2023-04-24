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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 24.04.2023
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08:19 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/pogoda-1867258055.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 24.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность и температура до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:19
2023-04-24T08:19
общество
александр синенков
москва
погода
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Переменная облачность и температура до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 20-22 градуса, по области - от плюс 18 до 23", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, слабый, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html
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общество, александр синенков, москва, погода
Общество, Александр Синенков, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидают до 22 градусов тепла

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отдыхающие в парке "Сокольники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Переменная облачность и температура до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 20-22 градуса, по области - от плюс 18 до 23", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, слабый, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоАлександр СиненковМоскваПогода
 
 
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