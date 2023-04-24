https://ria.ru/20230424/podrostki-1867414615.html

В Иваново задержали подростков после драки в компьютерном клубе

В Иваново задержали подростков после драки в компьютерном клубе - РИА Новости, 24.04.2023

В Иваново задержали подростков после драки в компьютерном клубе

После избиения подростков сверстниками в компьютерном клубе в Иваново задержаны два 16-летних молодых человека, возбуждено уголовное дело о хулиганстве,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:41

2023-04-24T17:41

2023-04-24T17:42

происшествия

иваново

россия

ивановская область

подростки

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 24 апр – РИА Новости. После избиения подростков сверстниками в компьютерном клубе в Иваново задержаны два 16-летних молодых человека, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщило региональное СУСК РФ. Информация об избиении двух подростков в компьютерном клубе в Иваново появилась в социальных сетях на прошлой неделе. Региональное УМВД сообщало о проведении проверки и установлении "значительной части" участников инцидента. Также, по данным полиции, решался вопрос о возбуждении уголовного дела. "Следственными органами СУСК России по Ивановской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по факту драки с участием несовершеннолетних в компьютерном клубе в Иванове", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК по региону. По данным следствия, вечером 14 апреля в ивановском компьютерном клубе "несколько подростков беспричинно нанесли множественные удары руками и ногами двум мальчикам, 16 и 15 лет". В результате у одного потерпевшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а у другого - ушибы. "В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое 16-летних подозреваемых. С ними проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - отмечает СУСК.

https://ria.ru/20230421/ubiystvo-1866816720.html

https://ria.ru/20230423/proisshestvie-1867167684.html

иваново

россия

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, иваново, россия, ивановская область, подростки, следственный комитет россии (ск рф)