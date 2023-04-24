https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867414540.html

В Госсовете поддержали единый стандарт мер поддержки для участников СВО

В Госсовете поддержали единый стандарт мер поддержки для участников СВО - РИА Новости, 24.04.2023

В Госсовете поддержали единый стандарт мер поддержки для участников СВО

Руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал создание единого федерального стандарта мер... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:47

2023-04-24T17:47

2023-04-24T18:54

андрей никитин (политик)

новгородская область

андрей турчак

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал создание единого федерального стандарта мер поддержки для участников спецоперации и их семей, предложив выделять на эти цели нуждающимся регионам дотации или субсидии. Как ранее сообщалось, руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак доложил президенту, что все регионы ввели меры поддержки семей участников спецоперации, их уровень зависит от финансовых возможностей конкретного субъекта. Турчак предложил установить единый федеральный стандарт мер. Как рассказал Никитин в своем телеграм-канале, вопрос достаточности мер неоднократно обсуждался с регионами в рамках комиссии Госсовета по социальной политике. Создана в комиссии отдельная рабочая группа, которая занимается координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей на всех этапах жизненного пути. "Полностью поддерживаю предложение рабочей группы по вопросам СВО о едином федеральном стандарте мер поддержки участников спецоперации и их семей. Конечно, такая единая линейка мер, о которой говорил Андрей Турчак президенту, нужна, но при этом встает вопрос о регионах с небольшими финансовыми возможностями. И здесь надо подумать о предоставлении поддержки таким субъектам федерации", - рассказал Никитин. Как уточнил Никитин, возможным инструментом могут стать дотации из федерального бюджета на поддержку мер по сбалансированности бюджетов или целевые федеральные субсидии на данные мероприятия на условиях софинансирования. Такие предложения поступают в комиссию Госсовета от регионов.

https://ria.ru/20230424/turchak-1867309555.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей никитин (политик), новгородская область, андрей турчак