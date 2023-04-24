https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867383341.html

Котюков: поддержка военнослужащих в СВО будет продолжаться системно

Котюков: поддержка военнослужащих в СВО будет продолжаться системно - РИА Новости, 24.04.2023

Котюков: поддержка военнослужащих в СВО будет продолжаться системно

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что поддержка и помощь участникам специальной военной операции и их семьям в регионе будет вестись на РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:48

2023-04-24T15:48

2023-04-24T15:48

красноярский край

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что поддержка и помощь участникам специальной военной операции и их семьям в регионе будет вестись на абсолютно системной основе.По его словам, Красноярский край сформировал систему поддержки жителей региона, которые участвуют в специальной военной операции."Здесь есть и меры прямой социальной поддержки, и определенные льготы, предоставляемые этой категории граждан: выплаты, бесплатные услуги. Также мы помогаем членам семей военнослужащих - мобилизованных и контрактников. Впереди встречи с участниками, которые уже возвращаются, поддержка в восстановлении и реабилитации тех, кто вернулся и находится в нашем краевом госпитале. И эта работа будет продолжаться на абсолютно системной основе", - сказал Котюков в эфире телеканала "Россия-24".Врио рассказал, что в воскресенье он встречался с волонтерами, готовившими маскировочные сети для зоны СВО.

https://ria.ru/20230424/pozhar-1867250780.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, михаил котюков