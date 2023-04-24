https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867311181.html

МСП Банк поддержал малый бизнес СКФО на 2 миллиарда рублей с начала года

МСП Банк поддержал малый бизнес СКФО на 2 миллиарда рублей с начала года - РИА Новости, 24.04.2023

МСП Банк поддержал малый бизнес СКФО на 2 миллиарда рублей с начала года

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, по итогам первого квартала 2023 года оказал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:34

2023-04-24T12:34

2023-04-24T12:34

экономика

мсп банк

александр исаевич

скфо

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, по итогам первого квартала 2023 года оказал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского федерального округа на общую сумму около 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Лидерами по объему привлеченного финансирования стали Республика Ингушетия (более 1,1 миллиарда рублей), Ставропольский край (около 500 миллионов рублей), Кабардино-Балкарская Республика (150 миллионов рублей)."Наша работа с регионами строится на основе тех приоритетов, которые определяют сами регионы. При этом СКФО является для банка отдельным фокусом. Здесь нам удалось добиться кратного увеличения объемов финансирования сектора МСП благодаря синергии федеральных и региональных программ. В том числе речь идет об интеграции продуктов банка с другими программами льготного кредитования. В результате общий объем поддержки компаний МСП СКФО по итогам 2022 года почти в два раза превысил показатели 2021 года и составил более 7,6 миллиарда рублей. Итоги первого квартала 2023 показывают, что сохраняется высокий темп оказания кредитного-гарантийной поддержки в регионе", — сказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Отмечается, что продуктовая линейка МСП Банка обеспечивает покрытие всех потребностей компаний МСП в заемных ресурсах. Предпринимателям доступно получение большинства кредитов и банковских гарантий в онлайн-режиме. Согласно стратегии МСП Банка, к 2026 году общий объем поддержки малого и среднего бизнеса в СКФО составит 18,6 миллиарда рублей.МСП Банк оказывает поддержку представителям бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230413/kredit-1864994505.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, мсп банк, александр исаевич, скфо