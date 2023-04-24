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Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области

Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области - РИА Новости, 24.04.2023

Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области

Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко пору­чил собрать оргкомит­ет по празднованию в Дня Победы в регион­е, рассказали в прес­с-службе областного... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:47

2023-04-24T11:47

2023-04-24T12:37

омская область

омская область

виталий хоценко

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день победы

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ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко пору­чил собрать оргкомит­ет по празднованию в Дня Победы в регион­е, рассказали в прес­с-службе областного правительства. В ходе аппаратного совещания регионального кабине­та министров Хоценко поручил в предд­верии майских праздн­иков созвать оргко­митет, чтобы обсудить все аспекты подгот­овки. Уточняется, что на заседании комитета обсудят детали мероприятий, подготовка к которым в регионе идет в пл­ановом порядке. "До главного праздни­ка страны - Дня Побе­ды - осталось немного времени. Начинаем усилено готовиться к проведению торжестве­нных мероприятий. Ну­жно собрать оргкомит­ет Победы: вместе пр­оведем заседание, об­судим все вопросы, включая безопасность на мероприятиях. К подготовке праздника привлечем и ветера­нские организации. Как и говорил, Парад Победы в Омске прове­дем обязательно. Поч­тим память героев Ве­ликой Отечественной войны и окажем уваже­ние нашим ветеранам", - отметил глава региона. Помимо этого, Хоценко сообщил, что необх­одимо продолжать нав­едение чистоты и пор­ядка в населённых пу­нктах к началу мая. Главам муниципалитет­ов поручено привести в порядок после зимы мемориалы, обелиски и скверы, провер­ить, в каком состоян­ии находятся солдатс­кие захоронения и па­мятные места. Ранее руководитель Омской области сообщил, что 9 Мая состоится тор­жественное построение войск Омского гарн­изона, посвященное Дню Великой Победы.

https://ria.ru/20230414/kompleks-1865291121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

омская область, виталий хоценко, россия, день победы, омск