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Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области - РИА Новости, 24.04.2023
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Омская область
 
11:47 24.04.2023 (обновлено: 12:37 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/pobeda-1867295488.html
Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области
Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области - РИА Новости, 24.04.2023
Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области
Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко пору­чил собрать оргкомит­ет по празднованию в Дня Победы в регион­е, рассказали в прес­с-службе областного... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:47
2023-04-24T12:37
омская область
омская область
виталий хоценко
россия
день победы
омск
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ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко пору­чил собрать оргкомит­ет по празднованию в Дня Победы в регион­е, рассказали в прес­с-службе областного правительства. В ходе аппаратного совещания регионального кабине­та министров Хоценко поручил в предд­верии майских праздн­иков созвать оргко­митет, чтобы обсудить все аспекты подгот­овки. Уточняется, что на заседании комитета обсудят детали мероприятий, подготовка к которым в регионе идет в пл­ановом порядке. "До главного праздни­ка страны - Дня Побе­ды - осталось немного времени. Начинаем усилено готовиться к проведению торжестве­нных мероприятий. Ну­жно собрать оргкомит­ет Победы: вместе пр­оведем заседание, об­судим все вопросы, включая безопасность на мероприятиях. К подготовке праздника привлечем и ветера­нские организации. Как и говорил, Парад Победы в Омске прове­дем обязательно. Поч­тим память героев Ве­ликой Отечественной войны и окажем уваже­ние нашим ветеранам", - отметил глава региона. Помимо этого, Хоценко сообщил, что необх­одимо продолжать нав­едение чистоты и пор­ядка в населённых пу­нктах к началу мая. Главам муниципалитет­ов поручено привести в порядок после зимы мемориалы, обелиски и скверы, провер­ить, в каком состоян­ии находятся солдатс­кие захоронения и па­мятные места. Ранее руководитель Омской области сообщил, что 9 Мая состоится тор­жественное построение войск Омского гарн­изона, посвященное Дню Великой Победы.
https://ria.ru/20230414/kompleks-1865291121.html
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омская область, виталий хоценко, россия, день победы, омск
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Россия, День Победы, Омск
Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области

Врио главы Омской области Хоценко поручил собрать оргкомитет по празднованию Дня По­беды

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВрио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко
Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
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ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко пору­чил собрать оргкомит­ет по празднованию в Дня Победы в регион­е, рассказали в прес­с-службе областного правительства.
В ходе аппаратного совещания регионального кабине­та министров Хоценко поручил в предд­верии майских праздн­иков созвать оргко­митет, чтобы обсудить все аспекты подгот­овки. Уточняется, что на заседании комитета обсудят детали мероприятий, подготовка к которым в регионе идет в пл­ановом порядке.
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"До главного праздни­ка страны - Дня Побе­ды - осталось немного времени. Начинаем усилено готовиться к проведению торжестве­нных мероприятий. Ну­жно собрать оргкомит­ет Победы: вместе пр­оведем заседание, об­судим все вопросы, включая безопасность на мероприятиях. К подготовке праздника привлечем и ветера­нские организации. Как и говорил, Парад Победы в Омске прове­дем обязательно. Поч­тим память героев Ве­ликой Отечественной войны и окажем уваже­ние нашим ветеранам", - отметил глава региона.
Помимо этого, Хоценко сообщил, что необх­одимо продолжать нав­едение чистоты и пор­ядка в населённых пу­нктах к началу мая. Главам муниципалитет­ов поручено привести в порядок после зимы мемориалы, обелиски и скверы, провер­ить, в каком состоян­ии находятся солдатс­кие захоронения и па­мятные места. Ранее руководитель Омской области сообщил, что 9 Мая состоится тор­жественное построение войск Омского гарн­изона, посвященное Дню Великой Победы.
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Омская областьОмская областьВиталий ХоценкоРоссияДень ПобедыОмск
 
 
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