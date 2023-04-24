https://ria.ru/20230424/pobeda-1867295488.html
Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области
Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области - РИА Новости, 24.04.2023
Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил собрать оргкомитет по празднованию в Дня Победы в регионе, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:47
2023-04-24T11:47
2023-04-24T12:37
омская область
омская область
виталий хоценко
россия
день победы
омск
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ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил собрать оргкомитет по празднованию в Дня Победы в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства. В ходе аппаратного совещания регионального кабинета министров Хоценко поручил в преддверии майских праздников созвать оргкомитет, чтобы обсудить все аспекты подготовки. Уточняется, что на заседании комитета обсудят детали мероприятий, подготовка к которым в регионе идет в плановом порядке. "До главного праздника страны - Дня Победы - осталось немного времени. Начинаем усилено готовиться к проведению торжественных мероприятий. Нужно собрать оргкомитет Победы: вместе проведем заседание, обсудим все вопросы, включая безопасность на мероприятиях. К подготовке праздника привлечем и ветеранские организации. Как и говорил, Парад Победы в Омске проведем обязательно. Почтим память героев Великой Отечественной войны и окажем уважение нашим ветеранам", - отметил глава региона. Помимо этого, Хоценко сообщил, что необходимо продолжать наведение чистоты и порядка в населённых пунктах к началу мая. Главам муниципалитетов поручено привести в порядок после зимы мемориалы, обелиски и скверы, проверить, в каком состоянии находятся солдатские захоронения и памятные места. Ранее руководитель Омской области сообщил, что 9 Мая состоится торжественное построение войск Омского гарнизона, посвященное Дню Великой Победы.
https://ria.ru/20230414/kompleks-1865291121.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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омская область, виталий хоценко, россия, день победы, омск
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Россия, День Победы, Омск
Оргкомитет по празднованию Дня Победы создали в Омской области
Врио главы Омской области Хоценко поручил собрать оргкомитет по празднованию Дня Победы
ОМСК, 24 апр - РИА Новости.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил собрать оргкомитет по празднованию в Дня Победы в регионе, рассказали
в пресс-службе областного правительства.
В ходе аппаратного совещания регионального кабинета министров Хоценко поручил в преддверии майских праздников созвать оргкомитет, чтобы обсудить все аспекты подготовки. Уточняется, что на заседании комитета обсудят детали мероприятий, подготовка к которым в регионе идет в плановом порядке.
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"До главного праздника страны - Дня Победы - осталось немного времени. Начинаем усилено готовиться к проведению торжественных мероприятий. Нужно собрать оргкомитет Победы: вместе проведем заседание, обсудим все вопросы, включая безопасность на мероприятиях. К подготовке праздника привлечем и ветеранские организации. Как и говорил, Парад Победы в Омске
проведем обязательно. Почтим память героев Великой Отечественной войны и окажем уважение нашим ветеранам", - отметил глава региона.
Помимо этого, Хоценко сообщил, что необходимо продолжать наведение чистоты и порядка в населённых пунктах к началу мая. Главам муниципалитетов поручено привести в порядок после зимы мемориалы, обелиски и скверы, проверить, в каком состоянии находятся солдатские захоронения и памятные места. Ранее руководитель Омской области сообщил, что 9 Мая состоится торжественное построение войск Омского гарнизона, посвященное Дню Великой Победы.
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