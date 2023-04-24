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Песков оценил законопроекты рабочей группы по вопросам спецоперации - РИА Новости, 24.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:47 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/peskov-1867459137.html
Песков оценил законопроекты рабочей группы по вопросам спецоперации
Песков оценил законопроекты рабочей группы по вопросам спецоперации - РИА Новости, 24.04.2023
Песков оценил законопроекты рабочей группы по вопросам спецоперации
Законопроекты рабочей группы по вопросам специальной военной операции очень важны, президент России Владимир Путин их полностью поддерживает, заявил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:47
2023-04-24T21:47
специальная военная операция на украине
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
андрей турчак
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроекты рабочей группы по вопросам специальной военной операции очень важны, президент России Владимир Путин их полностью поддерживает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила закрепить на уровне указной нормы установление 1 июля Днем ветерана боевых действий. Это предложение также вошло в доклад группы президенту РФ Владимиру Путину. "Сейчас то, что он (руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак - ред.) говорил - что сейчас идет целый ряд законопроектов в Думе, - это очень важно, очень важная наработка его рабочей группы. И, конечно, президент это полностью поддерживает", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин, андрей турчак
Специальная военная операция на Украине, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Турчак
Песков оценил законопроекты рабочей группы по вопросам спецоперации

Песков назвал законопроекты рабочей группы по вопросам СВО очень важными наработками

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Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроекты рабочей группы по вопросам специальной военной операции очень важны, президент России Владимир Путин их полностью поддерживает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила закрепить на уровне указной нормы установление 1 июля Днем ветерана боевых действий. Это предложение также вошло в доклад группы президенту РФ Владимиру Путину.
"Сейчас то, что он (руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак - ред.) говорил - что сейчас идет целый ряд законопроектов в Думе, - это очень важно, очень важная наработка его рабочей группы. И, конечно, президент это полностью поддерживает", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинАндрей Турчак
 
 
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