https://ria.ru/20230424/peskov-1867459137.html

Песков оценил законопроекты рабочей группы по вопросам спецоперации

Песков оценил законопроекты рабочей группы по вопросам спецоперации - РИА Новости, 24.04.2023

Песков оценил законопроекты рабочей группы по вопросам спецоперации

Законопроекты рабочей группы по вопросам специальной военной операции очень важны, президент России Владимир Путин их полностью поддерживает, заявил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T21:47

2023-04-24T21:47

2023-04-24T21:47

специальная военная операция на украине

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

андрей турчак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроекты рабочей группы по вопросам специальной военной операции очень важны, президент России Владимир Путин их полностью поддерживает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила закрепить на уровне указной нормы установление 1 июля Днем ветерана боевых действий. Это предложение также вошло в доклад группы президенту РФ Владимиру Путину. "Сейчас то, что он (руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак - ред.) говорил - что сейчас идет целый ряд законопроектов в Думе, - это очень важно, очень важная наработка его рабочей группы. И, конечно, президент это полностью поддерживает", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, политика, дмитрий песков, владимир путин, андрей турчак