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Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем - РИА Новости, 24.04.2023
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18:03 24.04.2023 (обновлено: 18:17 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/peskov-1867419393.html
Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем
Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем - РИА Новости, 24.04.2023
Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем
Заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается - это вранье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:03
2023-04-24T18:17
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
санкции
сша
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается - это вранье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Американский президент Байден и все европейские лидеры, лидеры Еврокомиссии - они все успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена. Дословно президент США говорил. Это вранье", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".
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россия
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россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, санкции, сша, еврокомиссия
Россия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Санкции, США, Еврокомиссия
Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем

Песков назвал заявления о работающих санкциях и загибающейся российской экономике враньем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается - это вранье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Американский президент Байден и все европейские лидеры, лидеры Еврокомиссии - они все успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена. Дословно президент США говорил. Это вранье", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились
23 апреля, 08:00
 
РоссияДмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииСанкцииСШАЕврокомиссия
 
 
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