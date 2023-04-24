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Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем
Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем - РИА Новости, 24.04.2023
Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем
Заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается - это вранье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:03
2023-04-24T18:03
2023-04-24T18:17
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
санкции
сша
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается - это вранье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Американский президент Байден и все европейские лидеры, лидеры Еврокомиссии - они все успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена. Дословно президент США говорил. Это вранье", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, санкции, сша, еврокомиссия
Россия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Санкции, США, Еврокомиссия
Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем
Песков назвал заявления о работающих санкциях и загибающейся российской экономике враньем