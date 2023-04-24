https://ria.ru/20230424/peskov-1867419393.html

Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем

Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем - РИА Новости, 24.04.2023

Песков назвал заявления о загибающейся российской экономике враньем

Заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается - это вранье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:03

2023-04-24T18:03

2023-04-24T18:17

россия

дмитрий песков

санкции в отношении россии

санкции

сша

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается - это вранье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Американский президент Байден и все европейские лидеры, лидеры Еврокомиссии - они все успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена. Дословно президент США говорил. Это вранье", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, санкции, сша, еврокомиссия