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Венгрия раскритиковала поставки Западом оружия Киеву - РИА Новости, 24.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867379116.html
Венгрия раскритиковала поставки Западом оружия Киеву
Венгрия раскритиковала поставки Западом оружия Киеву - РИА Новости, 24.04.2023
Венгрия раскритиковала поставки Западом оружия Киеву
Венгрия единственная на совете глав МИД стран ЕС выступила против поставок оружия Киеву, поскольку они продлевают конфликт, другие страны призвали быстрее... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:44
2023-04-24T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
петер сийярто
украина
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БУДАПЕШТ, 24 апр - РИА Новости. Венгрия единственная на совете глав МИД стран ЕС выступила против поставок оружия Киеву, поскольку они продлевают конфликт, другие страны призвали быстрее отправить больше вооружения, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Что касается поставок оружия, то я не слышал на сегодняшнем заседании ни одного заявления против поставок оружия (Украине), скорее все призывали их ускорить, увеличить объемы поставок и финансирования, к сожалению... В качестве обоснования говорят, что мы еще не отправили достаточно оружия и боеприпасов. Тут мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают войну", - сказал Сийярто. Его видеообращение транслировалось в Facebook*.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html
https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Украина
Венгрия раскритиковала поставки Западом оружия Киеву

Глава МИД Венгрии Сийярто: поставки оружия Киеву продлевают конфликт на Украине

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 апр - РИА Новости. Венгрия единственная на совете глав МИД стран ЕС выступила против поставок оружия Киеву, поскольку они продлевают конфликт, другие страны призвали быстрее отправить больше вооружения, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается поставок оружия, то я не слышал на сегодняшнем заседании ни одного заявления против поставок оружия (Украине), скорее все призывали их ускорить, увеличить объемы поставок и финансирования, к сожалению... В качестве обоснования говорят, что мы еще не отправили достаточно оружия и боеприпасов. Тут мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают войну", - сказал Сийярто. Его видеообращение транслировалось в Facebook*.
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Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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