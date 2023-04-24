https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867379116.html

Венгрия раскритиковала поставки Западом оружия Киеву

Венгрия раскритиковала поставки Западом оружия Киеву - РИА Новости, 24.04.2023

Венгрия раскритиковала поставки Западом оружия Киеву

Венгрия единственная на совете глав МИД стран ЕС выступила против поставок оружия Киеву, поскольку они продлевают конфликт, другие страны призвали быстрее... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:44

2023-04-24T15:44

2023-04-24T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

петер сийярто

украина

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БУДАПЕШТ, 24 апр - РИА Новости. Венгрия единственная на совете глав МИД стран ЕС выступила против поставок оружия Киеву, поскольку они продлевают конфликт, другие страны призвали быстрее отправить больше вооружения, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Что касается поставок оружия, то я не слышал на сегодняшнем заседании ни одного заявления против поставок оружия (Украине), скорее все призывали их ускорить, увеличить объемы поставок и финансирования, к сожалению... В качестве обоснования говорят, что мы еще не отправили достаточно оружия и боеприпасов. Тут мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают войну", - сказал Сийярто. Его видеообращение транслировалось в Facebook*.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html

https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html

венгрия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, петер сийярто, украина