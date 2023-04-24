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Польше нужно больше оружия дальнего радиуса действия, заявил Качиньский - РИА Новости, 24.04.2023
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14:27 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867352239.html
Польше нужно больше оружия дальнего радиуса действия, заявил Качиньский
Польше нужно больше оружия дальнего радиуса действия, заявил Качиньский - РИА Новости, 24.04.2023
Польше нужно больше оружия дальнего радиуса действия, заявил Качиньский
Польша хочет иметь больше оружия дальнего радиуса действия, заявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая на... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:27
2023-04-24T14:27
в мире
польша
ярослав качиньский
право и справедливость
bae systems
lockheed martin
варшава
сша
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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польша хочет иметь больше оружия дальнего радиуса действия, заявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая на конференции в Варшаве. "Мы должны иметь оружие, действующее на большой дальности. А мы его уже в определенной степени имеем, но этот уровень недостаточный", - сказал Качиньский. Вероятнее всего, Качиньский имел в виду американский артиллерийский ракетный комплекс HIMARS. В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. Первые экземпляры, как ожидается, поступят в текущем году. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867343959.html
польша
варшава
сша
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в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость, bae systems, lockheed martin , варшава, сша
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, BAE Systems, Lockheed Martin , Варшава, США
Польше нужно больше оружия дальнего радиуса действия, заявил Качиньский

Глава PiS Качиньский: Польша хочет иметь больше оружия дальнего радиуса действия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЯрослав Качиньский
Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польша хочет иметь больше оружия дальнего радиуса действия, заявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая на конференции в Варшаве.
"Мы должны иметь оружие, действующее на большой дальности. А мы его уже в определенной степени имеем, но этот уровень недостаточный", - сказал Качиньский.
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Вероятнее всего, Качиньский имел в виду американский артиллерийский ракетный комплекс HIMARS.
В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. Первые экземпляры, как ожидается, поступят в текущем году.
В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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В миреПольшаЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьBAE SystemsLockheed MartinВаршаваСША
 
 
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