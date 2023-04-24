https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867352239.html

Польше нужно больше оружия дальнего радиуса действия, заявил Качиньский

Польше нужно больше оружия дальнего радиуса действия, заявил Качиньский - РИА Новости, 24.04.2023

Польше нужно больше оружия дальнего радиуса действия, заявил Качиньский

Польша хочет иметь больше оружия дальнего радиуса действия, заявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая на... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:27

2023-04-24T14:27

2023-04-24T14:27

в мире

польша

ярослав качиньский

право и справедливость

bae systems

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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польша хочет иметь больше оружия дальнего радиуса действия, заявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая на конференции в Варшаве. "Мы должны иметь оружие, действующее на большой дальности. А мы его уже в определенной степени имеем, но этот уровень недостаточный", - сказал Качиньский. Вероятнее всего, Качиньский имел в виду американский артиллерийский ракетный комплекс HIMARS. В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. Первые экземпляры, как ожидается, поступят в текущем году. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867343959.html

польша

варшава

сша

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в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость, bae systems, lockheed martin , варшава, сша