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Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США - РИА Новости, 24.04.2023
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17:31 24.04.2023 (обновлено: 19:24 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/oon-1867410655.html
Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США
Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США
ООН и требования ее устава представляют угрозу для глобальных амбиций Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:31
2023-04-24T19:24
сша
оон
в мире
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 24 апр - РИА Новости. ООН и требования ее устава представляют угрозу для глобальных амбиций Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.По словам министра, после роспуска Организации Варшавского договора и ухода с политической сцены Советского Союза "забрезжила надежда на реализацию принципов подлинной, без разделительных линий многосторонности на пространстве Евро-Атлантики"."Но вместо того, чтобы раскрыть потенциал ОБСЕ на равноправных коллективных началах, западные страны не только сохранили НАТО, но и – вопреки своим клятвенным обещаниям – взяли курс на наглое поглощение прилегающего пространства, включая территории, где всегда существовали и будут существовать жизненно важные интересы России. Как докладывал тогдашний госсекретарь США Джим Бейкер президенту Джорджу Бушу-старшему: "Главная угроза НАТО – это Организация по Безопасности и сотрудничеству в Европе". Я бы от себя добавил, что в наши дни и ООН, и требования ее устава тоже представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона", - заявил Лавров.Министр добавил, что Россия все это время "терпеливо пыталась выйти на взаимовыгодные многосторонние договоренности с опорой на принцип неделимости безопасности, который был на высшем уровне торжественно провозглашен в документах саммитов ОБСЕ и в 1999 году, и в 2010 году".Он подчеркнул, что согласно документам саммитов ОБСЕ, никакое государство, группа государств или организация "не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния"."После Второй мировой войны были десятки преступных военных авантюр Вашингтона – без каких-либо попыток заручиться многосторонней легитимностью", - заключил министр.
https://ria.ru/20230422/politika-1866885759.html
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сша, оон, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, ООН, В мире, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США

Лавров: и ООН, и требования ее устава представляют угрозу глобальным амбициям США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВыступление Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
Выступление Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Выступление Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
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ООН, 24 апр - РИА Новости. ООН и требования ее устава представляют угрозу для глобальных амбиций Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам министра, после роспуска Организации Варшавского договора и ухода с политической сцены Советского Союза "забрезжила надежда на реализацию принципов подлинной, без разделительных линий многосторонности на пространстве Евро-Атлантики".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии
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"Но вместо того, чтобы раскрыть потенциал ОБСЕ на равноправных коллективных началах, западные страны не только сохранили НАТО, но и – вопреки своим клятвенным обещаниям – взяли курс на наглое поглощение прилегающего пространства, включая территории, где всегда существовали и будут существовать жизненно важные интересы России. Как докладывал тогдашний госсекретарь США Джим Бейкер президенту Джорджу Бушу-старшему: "Главная угроза НАТО – это Организация по Безопасности и сотрудничеству в Европе". Я бы от себя добавил, что в наши дни и ООН, и требования ее устава тоже представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона", - заявил Лавров.
Министр добавил, что Россия все это время "терпеливо пыталась выйти на взаимовыгодные многосторонние договоренности с опорой на принцип неделимости безопасности, который был на высшем уровне торжественно провозглашен в документах саммитов ОБСЕ и в 1999 году, и в 2010 году".
Он подчеркнул, что согласно документам саммитов ОБСЕ, никакое государство, группа государств или организация "не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния".
"После Второй мировой войны были десятки преступных военных авантюр Вашингтона – без каких-либо попыток заручиться многосторонней легитимностью", - заключил министр.
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