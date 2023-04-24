https://ria.ru/20230424/oon-1867410655.html

Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США

Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США - РИА Новости, 24.04.2023

Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США

ООН и требования ее устава представляют угрозу для глобальных амбиций Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:31

2023-04-24T17:31

2023-04-24T19:24

сша

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сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 24 апр - РИА Новости. ООН и требования ее устава представляют угрозу для глобальных амбиций Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.По словам министра, после роспуска Организации Варшавского договора и ухода с политической сцены Советского Союза "забрезжила надежда на реализацию принципов подлинной, без разделительных линий многосторонности на пространстве Евро-Атлантики"."Но вместо того, чтобы раскрыть потенциал ОБСЕ на равноправных коллективных началах, западные страны не только сохранили НАТО, но и – вопреки своим клятвенным обещаниям – взяли курс на наглое поглощение прилегающего пространства, включая территории, где всегда существовали и будут существовать жизненно важные интересы России. Как докладывал тогдашний госсекретарь США Джим Бейкер президенту Джорджу Бушу-старшему: "Главная угроза НАТО – это Организация по Безопасности и сотрудничеству в Европе". Я бы от себя добавил, что в наши дни и ООН, и требования ее устава тоже представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона", - заявил Лавров.Министр добавил, что Россия все это время "терпеливо пыталась выйти на взаимовыгодные многосторонние договоренности с опорой на принцип неделимости безопасности, который был на высшем уровне торжественно провозглашен в документах саммитов ОБСЕ и в 1999 году, и в 2010 году".Он подчеркнул, что согласно документам саммитов ОБСЕ, никакое государство, группа государств или организация "не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния"."После Второй мировой войны были десятки преступных военных авантюр Вашингтона – без каких-либо попыток заручиться многосторонней легитимностью", - заключил министр.

https://ria.ru/20230422/politika-1866885759.html

https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, оон, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)