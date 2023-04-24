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Генштаб Эстонии рассказал об обучении украинских военных в стране - РИА Новости, 24.04.2023
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16:24 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/obuchenie-1867392025.html
Генштаб Эстонии рассказал об обучении украинских военных в стране
Генштаб Эстонии рассказал об обучении украинских военных в стране - РИА Новости, 24.04.2023
Генштаб Эстонии рассказал об обучении украинских военных в стране
Тысяча украинских военнослужащих прошли обучение в Эстонии, сообщил в понедельник заместитель начальника генштаба эстонских Сил обороны полковник Март Вендла. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:24
2023-04-24T16:24
в мире
украина
эстония
жозеп боррель
нато
евросоюз
вооруженные силы украины
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр - РИА Новости. Тысяча украинских военнослужащих прошли обучение в Эстонии, сообщил в понедельник заместитель начальника генштаба эстонских Сил обороны полковник Март Вендла. "На территории Эстонии обучение прошли тысяча украинских военных. Все обучение было организовано в четырех группах. Проходило как индивидуальное обучение, так и специализированная подготовка, которую прошли, например, артиллеристы. Так что артиллеристы, медики и, конечно же, снайперы прошли подготовку в Эстонии", - сказал Вендла в передаче "Украинская студия" на эстонском телевидении. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867058272.html
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в мире, украина, эстония, жозеп боррель, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Эстония, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Генштаб Эстонии рассказал об обучении украинских военных в стране

Генштаб Эстонии: в стране прошли обучение тысяча артиллеристов, медиков и снайперов ВСУ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр - РИА Новости. Тысяча украинских военнослужащих прошли обучение в Эстонии, сообщил в понедельник заместитель начальника генштаба эстонских Сил обороны полковник Март Вендла.
"На территории Эстонии обучение прошли тысяча украинских военных. Все обучение было организовано в четырех группах. Проходило как индивидуальное обучение, так и специализированная подготовка, которую прошли, например, артиллеристы. Так что артиллеристы, медики и, конечно же, снайперы прошли подготовку в Эстонии", - сказал Вендла в передаче "Украинская студия" на эстонском телевидении.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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В миреУкраинаЭстонияЖозеп БоррельНАТОЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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