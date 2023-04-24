Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
По данным ведомства, украинские войска с утра понедельника выпустили по Донецку в общей сложности около 30 снарядов калибром 155 миллиметров, две ракеты с противотанковыми минами и 10 ракет из РСЗО,
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.