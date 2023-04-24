https://ria.ru/20230424/obstrel-1867346987.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:13

2023-04-24T14:13

2023-04-24T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, украинские войска с утра понедельника выпустили по Донецку в общей сложности около 30 снарядов калибром 155 миллиметров, две ракеты с противотанковыми минами и 10 ракет из РСЗО, Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230424/vsu-1867251424.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато