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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/obstrel-1867346987.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:13
2023-04-24T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, украинские войска с утра понедельника выпустили по Донецку в общей сложности около 30 снарядов калибром 155 миллиметров, две ракеты с противотанковыми минами и 10 ракет из РСЗО, Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230424/vsu-1867251424.html
донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
По данным ведомства, украинские войска с утра понедельника выпустили по Донецку в общей сложности около 30 снарядов калибром 155 миллиметров, две ракеты с противотанковыми минами и 10 ракет из РСЗО,
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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