https://ria.ru/20230424/obstrel-1867239243.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили в воскресенье 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T00:02

2023-04-24T00:02

2023-04-24T00:02

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в воскресенье 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230423/obstrel-1867234275.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато