Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по территории Донецка 13 снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке
Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в воскресенье 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.55 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.45 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.