https://ria.ru/20230424/obrascheniya-1867323521.html
Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году
Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году - РИА Новости, 24.04.2023
Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году
Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) в первом квартале этого года обработал более 400 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:10
2023-04-24T13:10
2023-04-24T13:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) в первом квартале этого года обработал более 400 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах, большинство заявок поступило через mos.ru, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москвичи и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с департаментом городского имущества, заказать различные документы и многое другое. Всего доступно около 40 услуг и сервисов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным ДГИ, самым популярным остается сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым в первом квартале воспользовались 327 тысяч раз. Почти 18 тысяч раз москвичи пользовались сервисом, позволяющим получить информацию об очередности граждан, состоящих на жилищном учете. Услугой заказа справки о правах на жилье горожане воспользовались более 7 тысяч раз."Если раньше на сбор справок и уточнение всех вопросов требовалось несколько дней, то сегодня обращаться за нужными услугами и сервисами можно онлайн, в любой удобный день и время – достаточно зарегистрироваться на mos.ru", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20230423/moskva-1867159403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости
. Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) в первом квартале этого года обработал более 400 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах, большинство заявок поступило через mos.ru, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
"Москвичи и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с департаментом городского имущества, заказать различные документы и многое другое. Всего доступно около 40 услуг и сервисов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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По данным ДГИ, самым популярным остается сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым в первом квартале воспользовались 327 тысяч раз. Почти 18 тысяч раз москвичи пользовались сервисом, позволяющим получить информацию об очередности граждан, состоящих на жилищном учете. Услугой заказа справки о правах на жилье горожане воспользовались более 7 тысяч раз.
"Если раньше на сбор справок и уточнение всех вопросов требовалось несколько дней, то сегодня обращаться за нужными услугами и сервисами можно онлайн, в любой удобный день и время – достаточно зарегистрироваться на mos.ru", - говорится в сообщении пресс-службы.