https://ria.ru/20230424/obrascheniya-1867323521.html

Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году

Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году - РИА Новости, 24.04.2023

Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году

Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) в первом квартале этого года обработал более 400 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:10

2023-04-24T13:10

2023-04-24T13:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) в первом квартале этого года обработал более 400 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах, большинство заявок поступило через mos.ru, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москвичи и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с департаментом городского имущества, заказать различные документы и многое другое. Всего доступно около 40 услуг и сервисов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным ДГИ, самым популярным остается сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым в первом квартале воспользовались 327 тысяч раз. Почти 18 тысяч раз москвичи пользовались сервисом, позволяющим получить информацию об очередности граждан, состоящих на жилищном учете. Услугой заказа справки о правах на жилье горожане воспользовались более 7 тысяч раз."Если раньше на сбор справок и уточнение всех вопросов требовалось несколько дней, то сегодня обращаться за нужными услугами и сервисами можно онлайн, в любой удобный день и время – достаточно зарегистрироваться на mos.ru", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20230423/moskva-1867159403.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)