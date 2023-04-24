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Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году - РИА Новости, 24.04.2023
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13:10 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/obrascheniya-1867323521.html
Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году
Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году - РИА Новости, 24.04.2023
Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году
Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) в первом квартале этого года обработал более 400 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:10
2023-04-24T13:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) в первом квартале этого года обработал более 400 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах, большинство заявок поступило через mos.ru, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москвичи и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с департаментом городского имущества, заказать различные документы и многое другое. Всего доступно около 40 услуг и сервисов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным ДГИ, самым популярным остается сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым в первом квартале воспользовались 327 тысяч раз. Почти 18 тысяч раз москвичи пользовались сервисом, позволяющим получить информацию об очередности граждан, состоящих на жилищном учете. Услугой заказа справки о правах на жилье горожане воспользовались более 7 тысяч раз."Если раньше на сбор справок и уточнение всех вопросов требовалось несколько дней, то сегодня обращаться за нужными услугами и сервисами можно онлайн, в любой удобный день и время – достаточно зарегистрироваться на mos.ru", - говорится в сообщении пресс-службы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) в первом квартале этого года обработал более 400 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах, большинство заявок поступило через mos.ru, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Москвичи и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с департаментом городского имущества, заказать различные документы и многое другое. Всего доступно около 40 услуг и сервисов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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По данным ДГИ, самым популярным остается сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым в первом квартале воспользовались 327 тысяч раз. Почти 18 тысяч раз москвичи пользовались сервисом, позволяющим получить информацию об очередности граждан, состоящих на жилищном учете. Услугой заказа справки о правах на жилье горожане воспользовались более 7 тысяч раз.
"Если раньше на сбор справок и уточнение всех вопросов требовалось несколько дней, то сегодня обращаться за нужными услугами и сервисами можно онлайн, в любой удобный день и время – достаточно зарегистрироваться на mos.ru", - говорится в сообщении пресс-службы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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