https://ria.ru/20230424/novorozhdennyy-1867254433.html

На московском шоссе Фрезер нашли тело новорожденного мальчика

На московском шоссе Фрезер нашли тело новорожденного мальчика - РИА Новости, 24.04.2023

На московском шоссе Фрезер нашли тело новорожденного мальчика

Тело новорожденного мальчика нашли на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного СК. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T07:30

2023-04-24T07:30

2023-04-24T07:58

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Тело новорожденного мальчика нашли на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного СК.Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.Как уточнили в прокуратуре Москвы, новорожденного нашли с множественными ножевыми ранениями в туалете вагона электропоезда. Личность матери ребенка устанавливается.Отмечается, что ведомство контролирует принятие решения "о возбуждении уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка".

https://ria.ru/20230420/telo-1866721148.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)