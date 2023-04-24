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На московском шоссе Фрезер нашли тело новорожденного мальчика
На московском шоссе Фрезер нашли тело новорожденного мальчика - РИА Новости, 24.04.2023
На московском шоссе Фрезер нашли тело новорожденного мальчика
Тело новорожденного мальчика нашли на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного СК. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:30
2023-04-24T07:30
2023-04-24T07:58
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Тело новорожденного мальчика нашли на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного СК.Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.Как уточнили в прокуратуре Москвы, новорожденного нашли с множественными ножевыми ранениями в туалете вагона электропоезда. Личность матери ребенка устанавливается.Отмечается, что ведомство контролирует принятие решения "о возбуждении уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка".
https://ria.ru/20230420/telo-1866721148.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
На московском шоссе Фрезер нашли тело новорожденного мальчика
На шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы нашли тело новорожденного мальчика