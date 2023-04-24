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"Вы хоть понимаете, что натворили?". Небензя жестко разнес всех в ООН - РИА Новости, 24.04.2023
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14:28 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/nebenzya-1867352518.html
"Вы хоть понимаете, что натворили?". Небензя жестко разнес всех в ООН
"Вы хоть понимаете, что натворили?". Небензя жестко разнес всех в ООН - РИА Новости, 24.04.2023
"Вы хоть понимаете, что натворили?". Небензя жестко разнес всех в ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в невыполнении условий зерновой сделки. Он подчеркнул, что она пока остается безрезультативной. И... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:28
2023-04-24T14:28
россия
политика
сша
василий небензя
владимир путин
сеймур херш
оон
нато
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в невыполнении условий зерновой сделки. Он подчеркнул, что она пока остается безрезультативной. И предупредил о неочевидных последствиях.Черноморская инициативаПостпред России при ООН подчеркнул, что идея из гуманитарной превратилась в коммерческую. "В беднейшие страны поступило не 66% или 65% поставок, как говорили сегодня здесь в этом зале, а всего лишь около 3%", — заявил он на заседании Совета Безопасности.Подобные претензии Россия озвучивает не впервые. Владимир Путин еще в сентябре, когда сделка проработала всего два месяца, называл ее "сплошным надувательством". По его словам, на тот момент из 203 судов, вышедших из украинских портов, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН. Подавляющее большинство направилось в государства-члены ЕС. "Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется", — возмущался российский лидер.Соглашение продлили 14 марта на 60 дней — до 18 мая. Ее дальнейшее продление зависит от России. При этом Небензя отмечал, что повода для оптимизма нет: "Есть проблемы с Совместным координационным центром в Стамбуле, которые нужно решить, которые не согласуются с договоренностями, достигнутыми в июле прошлого года".Если не решить проблемы, Москва может отказаться от соблюдения сделки.При этом от взятых на себя гуманитарных обязательств Россия не отказывается: в случае выхода из соглашения готова поставить зерно в нуждающиеся страны бесплатно.Призвать Запад к ответуНо активную критику Смоленской площади вызывает не только зерновая сделка. Еще одной проблемной темой на фоне конфликта на Украине стала диверсия на "Северных потоках".В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма. А в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил о причастности к инциденту США.Комментируя это, а также активную помощь ВСУ со стороны государств-членов НАТО, Небензя отметил, что подобное поведение Белого дома и его союзников чревато последствиями:"Вовлеченность Запада в конфликт из косвенной все больше перерастает в прямую, и последствия этого становятся заметными повсюду. От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва "Северного потока", за который, разумеется, придется ответить в любом случае".При этом ранее он подчеркнул, что расследования, которые проводят Германия и скандинавские страны недостаточно прозрачны. На все запросы Москвы отвечают отписками."Ценное время уходит. И возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления", — обратил внимание он.Неутешительный прогнозЕще в апреле 2018 года постпред России при ООН заявлял о том, что Запад представляет угрозу для мирного сосуществования стран. Тогда причиной для такого высказывания стал ракетный удар США, Великобритании и Франции по сирийским правительственным объектам. Страны НАТО объясняли это обвинениями в адрес Дамаска в применении химоружия. Доказательств, однако, не предоставили."События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на США и их союзников. Жаль, что продолжает терять лицо старая Европа", — отмечал накануне этой атаки Небензя, призывая партнеров "немедленно одуматься и не подводить мир к опасной черте".
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россия, политика, сша, василий небензя, владимир путин, сеймур херш, оон, нато, северный поток, евросоюз
Россия, Политика, США, Василий Небензя, Владимир Путин, Сеймур Херш, ООН, НАТО, Северный поток, Евросоюз

"Вы хоть понимаете, что натворили?". Небензя жестко разнес всех в ООН

© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в невыполнении условий зерновой сделки. Он подчеркнул, что она пока остается безрезультативной. И предупредил о неочевидных последствиях.

Черноморская инициатива

Постпред России при ООН подчеркнул, что идея из гуманитарной превратилась в коммерческую. "В беднейшие страны поступило не 66% или 65% поставок, как говорили сегодня здесь в этом зале, а всего лишь около 3%", — заявил он на заседании Совета Безопасности.
Подобные претензии Россия озвучивает не впервые. Владимир Путин еще в сентябре, когда сделка проработала всего два месяца, называл ее "сплошным надувательством". По его словам, на тот момент из 203 судов, вышедших из украинских портов, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН. Подавляющее большинство направилось в государства-члены ЕС. "Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется", — возмущался российский лидер.
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Соглашение продлили 14 марта на 60 дней — до 18 мая. Ее дальнейшее продление зависит от России. При этом Небензя отмечал, что повода для оптимизма нет: "Есть проблемы с Совместным координационным центром в Стамбуле, которые нужно решить, которые не согласуются с договоренностями, достигнутыми в июле прошлого года".
Если не решить проблемы, Москва может отказаться от соблюдения сделки.
При этом от взятых на себя гуманитарных обязательств Россия не отказывается: в случае выхода из соглашения готова поставить зерно в нуждающиеся страны бесплатно.

Призвать Запад к ответу

Но активную критику Смоленской площади вызывает не только зерновая сделка. Еще одной проблемной темой на фоне конфликта на Украине стала диверсия на "Северных потоках".
В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма. А в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил о причастности к инциденту США.
© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Комментируя это, а также активную помощь ВСУ со стороны государств-членов НАТО, Небензя отметил, что подобное поведение Белого дома и его союзников чревато последствиями:
"Вовлеченность Запада в конфликт из косвенной все больше перерастает в прямую, и последствия этого становятся заметными повсюду. От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва "Северного потока", за который, разумеется, придется ответить в любом случае".
При этом ранее он подчеркнул, что расследования, которые проводят Германия и скандинавские страны недостаточно прозрачны. На все запросы Москвы отвечают отписками.
"Ценное время уходит. И возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления", — обратил внимание он.

Неутешительный прогноз

Еще в апреле 2018 года постпред России при ООН заявлял о том, что Запад представляет угрозу для мирного сосуществования стран. Тогда причиной для такого высказывания стал ракетный удар США, Великобритании и Франции по сирийским правительственным объектам. Страны НАТО объясняли это обвинениями в адрес Дамаска в применении химоружия. Доказательств, однако, не предоставили.
"События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на США и их союзников. Жаль, что продолжает терять лицо старая Европа", — отмечал накануне этой атаки Небензя, призывая партнеров "немедленно одуматься и не подводить мир к опасной черте".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Небензя: Россия готова к встрече с США во время визита Лаврова в Нью-Йорк
19 апреля, 19:02
 
РоссияПолитикаСШАВасилий НебензяВладимир ПутинСеймур ХершООННАТОСеверный потокЕвросоюз
 
 
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