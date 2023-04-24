https://ria.ru/20230424/ndfl-1867331100.html

Внесенный в Госдуму проект об НДФЛ еще дорабатывается, заявил Минфин

Внесенный в Госдуму проект об НДФЛ еще дорабатывается, заявил Минфин - РИА Новости, 24.04.2023

Внесенный в Госдуму проект об НДФЛ еще дорабатывается, заявил Минфин

Законопроект об НДФЛ для россиян, дистанционно работающих на отечественные компании из-за границы, еще дорабатывается, он не затрагивает работающих по трудовым... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:29

2023-04-24T13:29

2023-04-24T16:47

госдума рф

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МОСКВА, 24 апр - Новости. Законопроект об НДФЛ для россиян, дистанционно работающих на отечественные компании из-за границы, еще дорабатывается, он не затрагивает работающих по трудовым договорам, сообщил Минфин в своем Telegram-канале."Законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке правительства РФ", - подчеркнули в министерстве.Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму ряд поправок в Налоговый кодекс. Поправки, в частности, относят к доходам от источника в России оплату российскими организациями работ, выполненных удаленно через интернет "с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации".В случае принятия этой нормы, россиянам, которые провели за рубежом более 183 дней в году и утратили налоговое резидентство РФ, но при этом работают удаленно на российскую компанию в российском сегменте интернета, придется платить налог с таких доходов по ставке 30%.Ставка подоходного налога для налоговых резидентов РФ составляет 13%, или 15%, а для нерезидентов - 30%, но по ней облагаются только выплаты, признанные законом "доходом от источника в РФ". Зарплаты и вознаграждения работникам-нерезидентам сейчас относятся к "доходам от источника в РФ", только если речь идет о выплатах директорам предприятий. Остальные сотрудники с утратой налогового резидентства РФ перестают платить налоги в России с таких доходов.Минфин РФ в прошлом году предлагал закрепить в законодательстве, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ. Минфин объяснял это желанием исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции. Основная дискуссия тогда развернулась вокруг ставки НДФЛ, которую работодатели должны платить за сотрудников, работающих из-за рубежа: должна ли она быть как для российских резидентов - 13% или 15%, либо как для нерезидентов – 30%.

https://ria.ru/20230424/nalogi-1867289667.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, ндфл, налоги