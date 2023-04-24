https://ria.ru/20230424/ndfl-1867331100.html
Внесенный в Госдуму проект об НДФЛ еще дорабатывается, заявил Минфин
Внесенный в Госдуму проект об НДФЛ еще дорабатывается, заявил Минфин - РИА Новости, 24.04.2023
Внесенный в Госдуму проект об НДФЛ еще дорабатывается, заявил Минфин
Законопроект об НДФЛ для россиян, дистанционно работающих на отечественные компании из-за границы, еще дорабатывается, он не затрагивает работающих по трудовым... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:29
2023-04-24T13:29
2023-04-24T16:47
госдума рф
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
ндфл
налоги
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МОСКВА, 24 апр - Новости. Законопроект об НДФЛ для россиян, дистанционно работающих на отечественные компании из-за границы, еще дорабатывается, он не затрагивает работающих по трудовым договорам, сообщил Минфин в своем Telegram-канале."Законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке правительства РФ", - подчеркнули в министерстве.Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму ряд поправок в Налоговый кодекс. Поправки, в частности, относят к доходам от источника в России оплату российскими организациями работ, выполненных удаленно через интернет "с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации".В случае принятия этой нормы, россиянам, которые провели за рубежом более 183 дней в году и утратили налоговое резидентство РФ, но при этом работают удаленно на российскую компанию в российском сегменте интернета, придется платить налог с таких доходов по ставке 30%.Ставка подоходного налога для налоговых резидентов РФ составляет 13%, или 15%, а для нерезидентов - 30%, но по ней облагаются только выплаты, признанные законом "доходом от источника в РФ". Зарплаты и вознаграждения работникам-нерезидентам сейчас относятся к "доходам от источника в РФ", только если речь идет о выплатах директорам предприятий. Остальные сотрудники с утратой налогового резидентства РФ перестают платить налоги в России с таких доходов.Минфин РФ в прошлом году предлагал закрепить в законодательстве, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ. Минфин объяснял это желанием исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции. Основная дискуссия тогда развернулась вокруг ставки НДФЛ, которую работодатели должны платить за сотрудников, работающих из-за рубежа: должна ли она быть как для российских резидентов - 13% или 15%, либо как для нерезидентов – 30%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, ндфл, налоги
Госдума РФ, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, НДФЛ, Налоги
Внесенный в Госдуму проект об НДФЛ еще дорабатывается, заявил Минфин
Минфин: поправки об НДФЛ в 30% для уехавших не затронут работников с трудовыми договорами
МОСКВА, 24 апр - Новости.
Законопроект об НДФЛ для россиян, дистанционно работающих на отечественные компании из-за границы, еще дорабатывается, он не затрагивает работающих по трудовым договорам, сообщил Минфин в своем Telegram-канале
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"В связи с появившейся информацией в СМИ о внесении в Государственную Думу налоговых поправок, предусматривающих применение 30% ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета, Минфин России поясняет: указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются", - отметили в министерстве.
"Законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке правительства РФ", - подчеркнули в министерстве.
Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму ряд поправок в Налоговый кодекс. Поправки, в частности, относят к доходам от источника в России оплату российскими организациями работ, выполненных удаленно через интернет "с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации".
В случае принятия этой нормы, россиянам, которые провели за рубежом более 183 дней в году и утратили налоговое резидентство РФ, но при этом работают удаленно на российскую компанию в российском сегменте интернета, придется платить налог с таких доходов по ставке 30%.
В Госдуму внесли проект об изменениях в налоговое законодательство
Ставка подоходного налога для налоговых резидентов РФ составляет 13%, или 15%, а для нерезидентов - 30%, но по ней облагаются только выплаты, признанные законом "доходом от источника в РФ". Зарплаты и вознаграждения работникам-нерезидентам сейчас относятся к "доходам от источника в РФ", только если речь идет о выплатах директорам предприятий. Остальные сотрудники с утратой налогового резидентства РФ перестают платить налоги в России с таких доходов.
Минфин РФ в прошлом году предлагал закрепить в законодательстве, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ. Минфин объяснял это желанием исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции. Основная дискуссия тогда развернулась вокруг ставки НДФЛ, которую работодатели должны платить за сотрудников, работающих из-за рубежа: должна ли она быть как для российских резидентов - 13% или 15%, либо как для нерезидентов – 30%.
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