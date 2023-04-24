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Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 24.04.2023
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14:29 24.04.2023 (обновлено: 15:01 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/natsvalyuty-1867352792.html
Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах
Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 24.04.2023
Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах
Россия перешла к расчетам в национальных валютах, чтобы минимизировать риски "токсичного доллара", заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на марафоне... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:29
2023-04-24T15:01
экономика
россия
антон силуанов
валюта
рубль
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия перешла к расчетам в национальных валютах, чтобы минимизировать риски "токсичного доллара", заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на марафоне "Знание".По словам главы ведомства, "запросто можно не понравиться" эмитентам "так называемой резервной валюты", и тогда будут введены санкции, заморожены активы, возникнут проблемы с платежами.Переход на расчеты в национальной валюте, как считает Силуанов, эту проблему решает.
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экономика, россия, антон силуанов, валюта, рубль, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Валюта, Рубль, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах

Министр финансов Силуанов назвал использование нацвалюты приоритетом для России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия перешла к расчетам в национальных валютах, чтобы минимизировать риски "токсичного доллара", заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на марафоне "Знание".
«

"Использование национальной валюты в настоящее время — это наш приоритет, поскольку, правильно президент говорил, это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны", — сказал он.

По словам главы ведомства, "запросто можно не понравиться" эмитентам "так называемой резервной валюты", и тогда будут введены санкции, заморожены активы, возникнут проблемы с платежами.
Переход на расчеты в национальной валюте, как считает Силуанов, эту проблему решает.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВалютаРубльМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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