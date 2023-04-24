https://ria.ru/20230424/natsvalyuty-1867352792.html
Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах
Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 24.04.2023
Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах
Россия перешла к расчетам в национальных валютах, чтобы минимизировать риски "токсичного доллара", заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на марафоне... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:29
2023-04-24T14:29
2023-04-24T15:01
экономика
россия
антон силуанов
валюта
рубль
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия перешла к расчетам в национальных валютах, чтобы минимизировать риски "токсичного доллара", заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на марафоне "Знание".По словам главы ведомства, "запросто можно не понравиться" эмитентам "так называемой резервной валюты", и тогда будут введены санкции, заморожены активы, возникнут проблемы с платежами.Переход на расчеты в национальной валюте, как считает Силуанов, эту проблему решает.
https://ria.ru/20230424/natsvalyuty-1867321461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, валюта, рубль, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Валюта, Рубль, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах
Министр финансов Силуанов назвал использование нацвалюты приоритетом для России
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия перешла к расчетам в национальных валютах, чтобы минимизировать риски "токсичного доллара", заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на марафоне "Знание".
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"Использование национальной валюты в настоящее время — это наш приоритет, поскольку, правильно президент говорил, это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны", — сказал он.
По словам главы ведомства, "запросто можно не понравиться" эмитентам "так называемой резервной валюты", и тогда будут введены санкции, заморожены активы, возникнут проблемы с платежами.
Переход на расчеты в национальной валюте, как считает Силуанов, эту проблему решает.
Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах