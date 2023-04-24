https://ria.ru/20230424/natsvalyuty-1867352792.html

Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах

Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 24.04.2023

Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах

Россия перешла к расчетам в национальных валютах, чтобы минимизировать риски "токсичного доллара", заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на марафоне... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:29

2023-04-24T14:29

2023-04-24T15:01

экономика

россия

антон силуанов

валюта

рубль

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия перешла к расчетам в национальных валютах, чтобы минимизировать риски "токсичного доллара", заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на марафоне "Знание".По словам главы ведомства, "запросто можно не понравиться" эмитентам "так называемой резервной валюты", и тогда будут введены санкции, заморожены активы, возникнут проблемы с платежами.Переход на расчеты в национальной валюте, как считает Силуанов, эту проблему решает.

https://ria.ru/20230424/natsvalyuty-1867321461.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, антон силуанов, валюта, рубль, министерство финансов рф (минфин россии)