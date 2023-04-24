https://ria.ru/20230424/natsvalyuty-1867321461.html

Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах

Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах - РИА Новости, 24.04.2023

Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах

Более 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в национальных валютах, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:01

2023-04-24T13:01

2023-04-24T13:11

экономика

россия

китай

валюта

в мире

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в национальных валютах, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Глава Минфина отметил, что еще год-два назад этот показатель достигал 30%."Причем это и рубли, и юани, это взаимовыгодно, и это надежно", - добавил он.

https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html

россия

китай

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, китай, валюта, в мире, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов