https://ria.ru/20230424/natsvalyuty-1867321461.html
Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах
Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах - РИА Новости, 24.04.2023
Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах
Более 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в национальных валютах, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:01
2023-04-24T13:01
2023-04-24T13:11
экономика
россия
китай
валюта
в мире
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в национальных валютах, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Глава Минфина отметил, что еще год-два назад этот показатель достигал 30%."Причем это и рубли, и юани, это взаимовыгодно, и это надежно", - добавил он.
https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, валюта, в мире, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Китай, Валюта, В мире, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах
Силуанов: более 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в нацвалютах