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Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах - РИА Новости, 24.04.2023
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13:01 24.04.2023 (обновлено: 13:11 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/natsvalyuty-1867321461.html
Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах
Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах - РИА Новости, 24.04.2023
Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах
Более 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в национальных валютах, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:01
2023-04-24T13:11
экономика
россия
китай
валюта
в мире
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в национальных валютах, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Глава Минфина отметил, что еще год-два назад этот показатель достигал 30%."Причем это и рубли, и юани, это взаимовыгодно, и это надежно", - добавил он.
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экономика, россия, китай, валюта, в мире, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Китай, Валюта, В мире, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Силуанов рассказал о торговле России и Китая в нацвалютах

Силуанов: более 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в нацвалютах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в национальных валютах, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«
"(Если посмотреть - ред.) структуру торговли между Россией и Китаем, то сейчас больше 70% - это уже в наших национальных валютах производятся платежи и расчеты", - сказал он, выступая на марафоне "Знание".
Глава Минфина отметил, что еще год-два назад этот показатель достигал 30%.
"Причем это и рубли, и юани, это взаимовыгодно, и это надежно", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияКитайВалютаВ миреМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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