https://ria.ru/20230424/nato-1867443987.html
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая - РИА Новости, 24.04.2023
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 10 мая, говорится в заявлении альянса. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:50
2023-04-24T19:50
2023-04-24T20:05
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 10 мая, говорится в заявлении альянса."Министры обороны соберутся лично в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 мая 2023 года", - говорится в сообщении на сайте НАТО.
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в мире, брюссель, нато
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 10 мая