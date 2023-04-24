https://ria.ru/20230424/nato-1867443987.html

Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая

Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая - РИА Новости, 24.04.2023

Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая

Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 10 мая, говорится в заявлении альянса. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:50

2023-04-24T19:50

2023-04-24T20:05

в мире

брюссель

нато

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 10 мая, говорится в заявлении альянса."Министры обороны соберутся лично в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 мая 2023 года", - говорится в сообщении на сайте НАТО.

https://ria.ru/20230424/nato-1867418585.html

брюссель

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в мире, брюссель, нато