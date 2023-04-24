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Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая - РИА Новости, 24.04.2023
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19:50 24.04.2023 (обновлено: 20:05 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/nato-1867443987.html
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая - РИА Новости, 24.04.2023
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 10 мая, говорится в заявлении альянса. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:50
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 10 мая, говорится в заявлении альянса."Министры обороны соберутся лично в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 мая 2023 года", - говорится в сообщении на сайте НАТО.
https://ria.ru/20230424/nato-1867418585.html
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в мире, брюссель, нато
В мире, Брюссель, НАТО
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 10 мая

Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 10 мая

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 10 мая, говорится в заявлении альянса.
"Министры обороны соберутся лично в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 мая 2023 года", - говорится в сообщении на сайте НАТО.
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