https://ria.ru/20230424/moskva-1867877475.html

Крестовский путепровод на проспекте Мира приводят в порядок после зимы

Крестовский путепровод на проспекте Мира приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 26.04.2023

Крестовский путепровод на проспекте Мира приводят в порядок после зимы

Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-24T11:10

2023-04-24T11:10

2023-04-26T14:52

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москва

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приводим в порядок после зимы Крестовский путепровод на проспекте Мира. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очищаем тротуары, чугунные ограждения, а еще четыре фонтана", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействованы пять специалистов и две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения после зимы понадобится два дня. "На время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничено. Крестовский путепровод построен в 1937 году. Его особенность - четыре классических фонтана на гранитных основаниях, расположенные по обеим сторонам сооружения", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230422/moskva-1867056283.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва