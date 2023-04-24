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Крестовский путепровод на проспекте Мира приводят в порядок после зимы
Крестовский путепровод на проспекте Мира приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 26.04.2023
Крестовский путепровод на проспекте Мира приводят в порядок после зимы
Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-24T11:10
2023-04-24T11:10
2023-04-26T14:52
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приводим в порядок после зимы Крестовский путепровод на проспекте Мира. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очищаем тротуары, чугунные ограждения, а еще четыре фонтана", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействованы пять специалистов и две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения после зимы понадобится два дня. "На время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничено. Крестовский путепровод построен в 1937 году. Его особенность - четыре классических фонтана на гранитных основаниях, расположенные по обеим сторонам сооружения", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Крестовский путепровод на проспекте Мира в Москве
приводят в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приводим в порядок после зимы Крестовский путепровод на проспекте Мира. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очищаем тротуары, чугунные ограждения, а еще четыре фонтана", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в работах задействованы пять специалистов и две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения после зимы понадобится два дня.
"На время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничено. Крестовский путепровод построен в 1937 году. Его особенность - четыре классических фонтана на гранитных основаниях, расположенные по обеим сторонам сооружения", - дополняется в сообщении.