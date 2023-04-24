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Специалисты начали обновлять дорожную разметку в Москве - РИА Новости, 24.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:32 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/moskva-1867309051.html
Специалисты начали обновлять дорожную разметку в Москве
Специалисты начали обновлять дорожную разметку в Москве - РИА Новости, 24.04.2023
Специалисты начали обновлять дорожную разметку в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:32
2023-04-24T12:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. "Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволит избежать длительных ограничений движения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности разметят свыше 78 тысяч стрел направления движения, 23 тысячи наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 9 тысяч знаков "Осторожно, дети" и около 300 "вафельниц". В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.
https://ria.ru/20230422/moskva-1867056283.html
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва

Специалисты начали обновлять дорожную разметку в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбновление дорожной разметки в Москве
Обновление дорожной разметки в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обновление дорожной разметки в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров", - отметил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами.
"Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволит избежать длительных ограничений движения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности разметят свыше 78 тысяч стрел направления движения, 23 тысячи наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 9 тысяч знаков "Осторожно, дети" и около 300 "вафельниц".
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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