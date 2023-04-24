https://ria.ru/20230424/moskva-1867309051.html

Специалисты начали обновлять дорожную разметку в Москве

Специалисты начали обновлять дорожную разметку в Москве - РИА Новости, 24.04.2023

Специалисты начали обновлять дорожную разметку в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:32

2023-04-24T12:32

2023-04-24T12:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. "Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволит избежать длительных ограничений движения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности разметят свыше 78 тысяч стрел направления движения, 23 тысячи наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 9 тысяч знаков "Осторожно, дети" и около 300 "вафельниц". В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.

https://ria.ru/20230422/moskva-1867056283.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва