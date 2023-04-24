https://ria.ru/20230424/moskva-1867281084.html

Овчинский: в Москве начали выпускать вентиляционные системы малого диаметра

Овчинский: в Москве начали выпускать вентиляционные системы малого диаметра - РИА Новости, 24.04.2023

Овчинский: в Москве начали выпускать вентиляционные системы малого диаметра

Московская "Фабрика Вентиляции ГалВент" начала выпускать системы вентиляции диаметром 80 миллиметров, которые ранее поставлялись зарубежными производителями,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:49

2023-04-24T10:49

2023-04-24T10:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московская "Фабрика Вентиляции ГалВент" начала выпускать системы вентиляции диаметром 80 миллиметров, которые ранее поставлялись зарубежными производителями, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Сегодня одним из факторов продолжающегося роста обрабатывающей промышленности города стало стремление заводов и фабрик создавать альтернативу импортным товарам. Например, столичный производитель приступил к выпуску систем вентиляции малого диаметра. Чаще всего покупателям доступны изделия диаметром от 100 миллиметров, в то время как московский завод освоил производство труб, отводов и прочих деталей диаметром 80 миллиметров. До этого поставками подобной продукции занималась европейская компания, покинувшая российский рынок", – cказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Использование систем вентиляции малого диаметра позволяет сэкономить подпотолочное пространство при их установке за натяжным и подвесным потолками и встраивать их в стены домов, строящихся по блочной технологии."Завод поставил перед собой амбициозную цель – полностью заменить импортную вентиляционную продукцию диаметром 80 миллиметров с помощью собственного производства", – приводятся в сообщении слова генерального директора компании Кирилла Прахова.Ранее город выделил предприятию в аренду без торгов участок на юго-востоке столицы для строительства завода по выпуску вентиляционного оборудования в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

https://ria.ru/20230423/spartakiada-1867167980.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский