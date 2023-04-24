Овчинский: в Москве начали выпускать вентиляционные системы малого диаметра

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московская "Фабрика Вентиляции ГалВент" начала выпускать системы вентиляции диаметром 80 миллиметров, которые ранее поставлялись зарубежными производителями, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Сегодня одним из факторов продолжающегося роста обрабатывающей промышленности города стало стремление заводов и фабрик создавать альтернативу импортным товарам. Например, столичный производитель приступил к выпуску систем вентиляции малого диаметра. Чаще всего покупателям доступны изделия диаметром от 100 миллиметров, в то время как московский завод освоил производство труб, отводов и прочих деталей диаметром 80 миллиметров. До этого поставками подобной продукции занималась европейская компания, покинувшая российский рынок", – cказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Использование систем вентиляции малого диаметра позволяет сэкономить подпотолочное пространство при их установке за натяжным и подвесным потолками и встраивать их в стены домов, строящихся по блочной технологии."Завод поставил перед собой амбициозную цель – полностью заменить импортную вентиляционную продукцию диаметром 80 миллиметров с помощью собственного производства", – приводятся в сообщении слова генерального директора компании Кирилла Прахова.Ранее город выделил предприятию в аренду без торгов участок на юго-востоке столицы для строительства завода по выпуску вентиляционного оборудования в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московская "Фабрика Вентиляции ГалВент" начала выпускать системы вентиляции диаметром 80 миллиметров, которые ранее поставлялись зарубежными производителями, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Сегодня одним из факторов продолжающегося роста обрабатывающей промышленности города стало стремление заводов и фабрик создавать альтернативу импортным товарам. Например, столичный производитель приступил к выпуску систем вентиляции малого диаметра. Чаще всего покупателям доступны изделия диаметром от 100 миллиметров, в то время как московский завод освоил производство труб, отводов и прочих деталей диаметром 80 миллиметров. До этого поставками подобной продукции занималась европейская компания, покинувшая российский рынок", – cказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Использование систем вентиляции малого диаметра позволяет сэкономить подпотолочное пространство при их установке за натяжным и подвесным потолками и встраивать их в стены домов, строящихся по блочной технологии.
"Завод поставил перед собой амбициозную цель – полностью заменить импортную вентиляционную продукцию диаметром 80 миллиметров с помощью собственного производства", – приводятся в сообщении слова генерального директора компании Кирилла Прахова.
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Ранее город выделил предприятию в аренду без торгов участок на юго-востоке столицы для строительства завода по выпуску вентиляционного оборудования в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
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