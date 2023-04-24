https://ria.ru/20230424/moskva-1867263913.html

В Москве туркомпании помогут студентам освоить профессии

В Москве туркомпании помогут студентам освоить профессии - РИА Новости, 24.04.2023

В Москве туркомпании помогут студентам освоить профессии

Участники студенческого проекта "Твой старт в туризме" пройдут практику в компаниях Москвы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:09

2023-04-24T11:09

2023-04-24T11:09

туризм

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наталья сергунина

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Участники студенческого проекта "Твой старт в туризме" пройдут практику в компаниях Москвы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы. "В Москве началась регистрация участников молодежной программы "Твой старт в туризме". В формате интенсива студенты профильных вузов и колледжей будут работать с наставниками, потенциальными работодателями и на практике познакомятся с особенностями профессий в туристической отрасли", — говорится в сообщении. Отмечается, что прием заявок продлится до 23 мая. "Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что курс рассчитан на пять–шесть месяцев. Первый поток стартует в конце мая и завершится стажировками осенью.

https://ria.ru/20230323/turizm-1859700878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, наталья сергунина