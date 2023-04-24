https://ria.ru/20230424/moskva-1867263913.html
В Москве туркомпании помогут студентам освоить профессии
В Москве туркомпании помогут студентам освоить профессии - РИА Новости, 24.04.2023
В Москве туркомпании помогут студентам освоить профессии
Участники студенческого проекта "Твой старт в туризме" пройдут практику в компаниях Москвы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:09
2023-04-24T11:09
2023-04-24T11:09
туризм
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туризм
туристы
наталья сергунина
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Участники студенческого проекта "Твой старт в туризме" пройдут практику в компаниях Москвы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы. "В Москве началась регистрация участников молодежной программы "Твой старт в туризме". В формате интенсива студенты профильных вузов и колледжей будут работать с наставниками, потенциальными работодателями и на практике познакомятся с особенностями профессий в туристической отрасли", — говорится в сообщении. Отмечается, что прием заявок продлится до 23 мая. "Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что курс рассчитан на пять–шесть месяцев. Первый поток стартует в конце мая и завершится стажировками осенью.
https://ria.ru/20230323/turizm-1859700878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, наталья сергунина
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Наталья Сергунина
В Москве туркомпании помогут студентам освоить профессии
Участники студенческого проекта "Твой старт в туризме" пройдут практику в компаниях Москвы
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Участники студенческого проекта "Твой старт в туризме" пройдут практику в компаниях Москвы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.
"В Москве началась регистрация участников молодежной программы "Твой старт в туризме". В формате интенсива студенты профильных вузов и колледжей будут работать с наставниками, потенциальными работодателями и на практике познакомятся с особенностями профессий в туристической отрасли", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прием заявок продлится до 23 мая.
"Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Сообщается, что курс рассчитан на пять–шесть месяцев. Первый поток стартует в конце мая и завершится стажировками осенью.
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