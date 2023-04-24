https://ria.ru/20230424/moshenniki-1867389285.html
Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник
Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2023
Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник
Мошенники за полгода обманом вытянули из бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:15
2023-04-24T16:15
2023-04-24T16:15
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Мошенники за полгода обманом вытянули из бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, пенсионер Юрий Безверхов обратился в полицию с заявлением о краже у него денег с банковского счета. Потерпевший рассказал, что с ноября 2022 по апрель 2023 года он получал звонки через мессенджер от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка, которому сообщал личные данные и коды, в итоге лишившись 44,3 миллиона рублей, ушедших на счета аферистов несколькими переводами. "Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Кража, совершенная в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что ранее Безверхов работал первым заместителем руководителя аппарата Госдумы.
https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html
https://ria.ru/20230410/moshennichestvo-1864138995.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, госдума рф, мошенники, мошенничество
Происшествия, Россия, Госдума РФ, мошенники, Мошенничество
Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник
Мошенники за полгода украли у экс-замглавы аппарата Госдумы Безверхова 44 миллиона рублей
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Мошенники за полгода обманом вытянули из бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, пенсионер Юрий Безверхов обратился в полицию с заявлением о краже у него денег с банковского счета. Потерпевший рассказал, что с ноября 2022 по апрель 2023 года он получал звонки через мессенджер от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка, которому сообщал личные данные и коды, в итоге лишившись 44,3 миллиона рублей, ушедших на счета аферистов несколькими переводами.
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"Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Кража, совершенная в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что ранее Безверхов работал первым заместителем руководителя аппарата Госдумы.
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