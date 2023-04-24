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Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2023
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16:15 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/moshenniki-1867389285.html
Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник
Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2023
Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник
Мошенники за полгода обманом вытянули из бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:15
2023-04-24T16:15
происшествия
россия
госдума рф
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Мошенники за полгода обманом вытянули из бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, пенсионер Юрий Безверхов обратился в полицию с заявлением о краже у него денег с банковского счета. Потерпевший рассказал, что с ноября 2022 по апрель 2023 года он получал звонки через мессенджер от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка, которому сообщал личные данные и коды, в итоге лишившись 44,3 миллиона рублей, ушедших на счета аферистов несколькими переводами. "Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Кража, совершенная в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что ранее Безверхов работал первым заместителем руководителя аппарата Госдумы.
https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html
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происшествия, россия, госдума рф, мошенники, мошенничество
Происшествия, Россия, Госдума РФ, мошенники, Мошенничество
Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник

Мошенники за полгода украли у экс-замглавы аппарата Госдумы Безверхова 44 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Мошенники за полгода обманом вытянули из бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, пенсионер Юрий Безверхов обратился в полицию с заявлением о краже у него денег с банковского счета. Потерпевший рассказал, что с ноября 2022 по апрель 2023 года он получал звонки через мессенджер от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка, которому сообщал личные данные и коды, в итоге лишившись 44,3 миллиона рублей, ушедших на счета аферистов несколькими переводами.
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"Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Кража, совершенная в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что ранее Безверхов работал первым заместителем руководителя аппарата Госдумы.
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