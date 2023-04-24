https://ria.ru/20230424/moshenniki-1867389285.html

Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник

Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2023

Аферисты украли у экс-чиновника 44 миллиона рублей, сообщил источник

Мошенники за полгода обманом вытянули из бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:15

2023-04-24T16:15

2023-04-24T16:15

происшествия

россия

госдума рф

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Мошенники за полгода обманом вытянули из бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, пенсионер Юрий Безверхов обратился в полицию с заявлением о краже у него денег с банковского счета. Потерпевший рассказал, что с ноября 2022 по апрель 2023 года он получал звонки через мессенджер от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка, которому сообщал личные данные и коды, в итоге лишившись 44,3 миллиона рублей, ушедших на счета аферистов несколькими переводами. "Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Кража, совершенная в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что ранее Безверхов работал первым заместителем руководителя аппарата Госдумы.

https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, госдума рф, мошенники, мошенничество