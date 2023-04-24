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Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад, заявил Додон - РИА Новости, 24.04.2023
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16:47 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867397471.html
Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад, заявил Додон
Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад, заявил Додон - РИА Новости, 24.04.2023
Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад, заявил Додон
Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад и делают все, чтобы отдалиться от России, заявил в понедельник экс-президент республики Игорь Додон. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:47
2023-04-24T16:47
в мире
молдавия
игорь додон
россия
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад и делают все, чтобы отдалиться от России, заявил в понедельник экс-президент республики Игорь Додон. На прошлой неделе власти Молдавии развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил. "Антироссийские выпады власти в Кишиневе демонстрируют для того, чтобы понравиться своим западным кураторам. Западный вектор – это не выбор большинства жителей Молдавии, этот курс навязан президентом Майей Санду и правящей партией. Безусловно, все больше рисков создается, чтобы Молдавия была включена в список недружественных стран по отношению к Российской Федерации. Это очень плохо скажется не только на наших двусторонних отношениях, которые, нужно признать, и так находятся на самом низком уровне, но и на нашей экономике, на самих гражданах, которые хотят дружить с нашими друзьями из Российской Федерации", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230421/moldavia-1867027753.html
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в мире, молдавия, игорь додон, россия
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Россия
Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад, заявил Додон

Додон: власти Молдавии навязывают курс на Запад и делают все, чтобы отдалиться от России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад и делают все, чтобы отдалиться от России, заявил в понедельник экс-президент республики Игорь Додон.
На прошлой неделе власти Молдавии развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил.
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"Антироссийские выпады власти в Кишиневе демонстрируют для того, чтобы понравиться своим западным кураторам. Западный вектор – это не выбор большинства жителей Молдавии, этот курс навязан президентом Майей Санду и правящей партией. Безусловно, все больше рисков создается, чтобы Молдавия была включена в список недружественных стран по отношению к Российской Федерации. Это очень плохо скажется не только на наших двусторонних отношениях, которые, нужно признать, и так находятся на самом низком уровне, но и на нашей экономике, на самих гражданах, которые хотят дружить с нашими друзьями из Российской Федерации", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24".
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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