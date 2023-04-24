https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867295777.html

Додон заявил, что молдавские власти ведут страну по украинскому сценарию

Додон заявил, что молдавские власти ведут страну по украинскому сценарию - РИА Новости, 24.04.2023

Додон заявил, что молдавские власти ведут страну по украинскому сценарию

Власти Молдавии идут по украинскому сценарию, запрещая оппозиционные СМИ и оказывая давление на церковь, заявил в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24"... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:47

2023-04-24T11:47

2023-04-24T11:47

молдавия

игорь додон

в мире

россия

украина

майя санду

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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии идут по украинскому сценарию, запрещая оппозиционные СМИ и оказывая давление на церковь, заявил в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24" бывший президент страны Игорь Додон. В декабре прошлого года власти в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Нынешние власти Молдавии идут по украинскому сценарию. То, что мы видели в соседней стране – борьбу с русским языком, закрытие оппозиционных телеканалов, давление на оппозицию, заявления о необходимости вступления в НАТО, прессинг на церковь – пытаются сделать и в республике, но быстрее, чем на Украине", - сказал Додон. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ. Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

https://ria.ru/20230324/kishinev-1860300376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, игорь додон, в мире, россия, украина, майя санду