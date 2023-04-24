Додон заявил, что молдавские власти ведут страну по украинскому сценарию
Додон заявил, что власти Молдавии пытаются повторить путь, ранее проделанный на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии идут по украинскому сценарию, запрещая оппозиционные СМИ и оказывая давление на церковь, заявил в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24" бывший президент страны Игорь Додон.
В декабре прошлого года власти в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
"Нынешние власти Молдавии идут по украинскому сценарию. То, что мы видели в соседней стране – борьбу с русским языком, закрытие оппозиционных телеканалов, давление на оппозицию, заявления о необходимости вступления в НАТО, прессинг на церковь – пытаются сделать и в республике, но быстрее, чем на Украине", - сказал Додон.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих.
Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ.
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.