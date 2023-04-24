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В Иордании заявили о готовности к сотрудничеству с Россией в медицине - РИА Новости, 24.04.2023
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09:15 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/meditsina-1867262522.html
В Иордании заявили о готовности к сотрудничеству с Россией в медицине
В Иордании заявили о готовности к сотрудничеству с Россией в медицине - РИА Новости, 24.04.2023
В Иордании заявили о готовности к сотрудничеству с Россией в медицине
Иордания открыта сотрудничеству с РФ в сфере ядерной медицины, в том числе совместному с "Росатомом" производству медицинских препаратов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:15
2023-04-24T09:15
иордания
россия
халед тукан
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АММАН, 24 апр - РИА Новости. Иордания открыта сотрудничеству с РФ в сфере ядерной медицины, в том числе совместному с "Росатомом" производству медицинских препаратов, заявил РИА Новости глава Комиссии по атомной энергетике Иордании (Jordan Atomic Energy Commission, JAEC) Халед Тукан. "Честно говоря, мы хотим сосредоточиться на масштабных вещах, таких как АЭС, однако мы открыты для сотрудничества в сфере ядерной медицины… Мы обратились к "Росатому" по поводу сотрудничества (в этой области - ред.)", - сказал Тукан. У Иордании есть успешный опыт производства радиофармпрепаратов совместно с европейскими компаниями, рассказал глава JAEC. В качестве примера он привел изготовление препарата на основе гольмия. Голландская компания поставляет субстанцию в Иорданию, где ее подвергают облучению на реакторе и возвращают голландцам для реализации готового препарата на ближневосточном рынке. "Мы сообщили "Росатому", что полностью готовы сотрудничать с ними так же, как с европейскими компаниями. Они высказались за совместное производство лютеция. Мы сказали, что готовы", - сообщил Тукан. "У "Росатома" есть этот препарат, они хотят распространять его на Ближнем Востоке. Мы сообщили им, что имеется реактор, чтобы они поставляли лютеций в Иорданию, а мы подвергали его облучению", - сказал он, уточнив, что вопрос о сотрудничестве в этой сфере находится на стадии предварительного обсуждения. Лютеций-177 относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, служащих основой для производства инновационных радиофармпрепаратов. По оценкам ученых, ведущих разработки передовых лекарственных средств, препараты с Lu-177 демонстрируют высокую эффективность в адресной терапии ряда онкологических заболеваний. "Росатом" - единственная компания в мире, обладающая технологическими возможностями для производства всех типов лютеция-177. Тукан напомнил, что в Иордании с 2018 года производятся собственные радиофармпрепараты для лечения онкозаболеваний. Так, королевство полностью прекратило импорт радиоактивного йода, заместив его препаратом собственного производства. Помимо гольмия, Иордания совместно с Бельгией производит тербий, а также разрабатывает производство еще одного широко применяемого в медицинских целях радиоактивного вещества - технеция. "Мы будем ускоренными темпами расширять использование (подобных технологий - ред.), чтобы отвечать потребностям медицины в Иордании, в особенности в сфере современных методов лечения онкозаболеваний", - сказал глава JAEC.
https://ria.ru/20230424/iordaniya-1867257327.html
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иордания, россия, халед тукан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Иордания, Россия, Халед Тукан, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Иордании заявили о готовности к сотрудничеству с Россией в медицине

Тукан: Иордания готова к сотрудничеству с Россией в сфере ядерной медицины

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Столица Иордании город Амман. Архивное фото
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АММАН, 24 апр - РИА Новости. Иордания открыта сотрудничеству с РФ в сфере ядерной медицины, в том числе совместному с "Росатомом" производству медицинских препаратов, заявил РИА Новости глава Комиссии по атомной энергетике Иордании (Jordan Atomic Energy Commission, JAEC) Халед Тукан.
"Честно говоря, мы хотим сосредоточиться на масштабных вещах, таких как АЭС, однако мы открыты для сотрудничества в сфере ядерной медицины… Мы обратились к "Росатому" по поводу сотрудничества (в этой области - ред.)", - сказал Тукан.
У Иордании есть успешный опыт производства радиофармпрепаратов совместно с европейскими компаниями, рассказал глава JAEC. В качестве примера он привел изготовление препарата на основе гольмия. Голландская компания поставляет субстанцию в Иорданию, где ее подвергают облучению на реакторе и возвращают голландцам для реализации готового препарата на ближневосточном рынке.
"Мы сообщили "Росатому", что полностью готовы сотрудничать с ними так же, как с европейскими компаниями. Они высказались за совместное производство лютеция. Мы сказали, что готовы", - сообщил Тукан.
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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"У "Росатома" есть этот препарат, они хотят распространять его на Ближнем Востоке. Мы сообщили им, что имеется реактор, чтобы они поставляли лютеций в Иорданию, а мы подвергали его облучению", - сказал он, уточнив, что вопрос о сотрудничестве в этой сфере находится на стадии предварительного обсуждения.
Лютеций-177 относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, служащих основой для производства инновационных радиофармпрепаратов. По оценкам ученых, ведущих разработки передовых лекарственных средств, препараты с Lu-177 демонстрируют высокую эффективность в адресной терапии ряда онкологических заболеваний. "Росатом" - единственная компания в мире, обладающая технологическими возможностями для производства всех типов лютеция-177.
Тукан напомнил, что в Иордании с 2018 года производятся собственные радиофармпрепараты для лечения онкозаболеваний. Так, королевство полностью прекратило импорт радиоактивного йода, заместив его препаратом собственного производства. Помимо гольмия, Иордания совместно с Бельгией производит тербий, а также разрабатывает производство еще одного широко применяемого в медицинских целях радиоактивного вещества - технеция. "Мы будем ускоренными темпами расширять использование (подобных технологий - ред.), чтобы отвечать потребностям медицины в Иордании, в особенности в сфере современных методов лечения онкозаболеваний", - сказал глава JAEC.
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