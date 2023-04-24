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Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят - РИА Новости, 24.04.2023
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Хорошие новости
 
10:11 24.04.2023 (обновлено: 10:34 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/lvitsa-1867273388.html
Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят
Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят - РИА Новости, 24.04.2023
Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят
Львица Ая из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят, фото и видео опубликовал телеграм-канал зверинца. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:11
2023-04-24T10:34
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БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Львица Ая из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят, фото и видео опубликовал телеграм-канал зверинца.Судя по фотографиям, на свет появились двое малышей. Львица стала мамой уже в четвертый раз.Ая и тигрица Багира из зоопарка Барнаула принесли потомство в один день — на Пасху. Багира показала своих детенышей сразу, а львица некоторое время осторожничала.Это уже второй случай, когда Ая и Багира рожают малышей в один день.
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Хорошие новости, Барнаул, Алтайский край
Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят

Львица Ая из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят

© Фото : Барнаульский зоопарк / TelegramЛьвица Ая с рожденными на Пасху львятами
Львица Ая с рожденными на Пасху львятами - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Барнаульский зоопарк / Telegram
Львица Ая с рожденными на Пасху львятами
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БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Львица Ая из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят, фото и видео опубликовал телеграм-канал зверинца.
Судя по фотографиям, на свет появились двое малышей. Львица стала мамой уже в четвертый раз.
Ая и тигрица Багира из зоопарка Барнаула принесли потомство в один день — на Пасху. Багира показала своих детенышей сразу, а львица некоторое время осторожничала.
Это уже второй случай, когда Ая и Багира рожают малышей в один день.
 
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