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Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят
Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят - РИА Новости, 24.04.2023
Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят
Львица Ая из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят, фото и видео опубликовал телеграм-канал зверинца. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:11
2023-04-24T10:11
2023-04-24T10:34
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БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Львица Ая из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят, фото и видео опубликовал телеграм-канал зверинца.Судя по фотографиям, на свет появились двое малышей. Львица стала мамой уже в четвертый раз.Ая и тигрица Багира из зоопарка Барнаула принесли потомство в один день — на Пасху. Багира показала своих детенышей сразу, а львица некоторое время осторожничала.Это уже второй случай, когда Ая и Багира рожают малышей в один день.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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барнаул, алтайский край
Хорошие новости, Барнаул, Алтайский край
Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят
Львица Ая из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят