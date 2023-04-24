https://ria.ru/20230424/lvitsa-1867273388.html

Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят

Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят - РИА Новости, 24.04.2023

Львица из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят

Львица Ая из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят, фото и видео опубликовал телеграм-канал зверинца. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:11

2023-04-24T10:11

2023-04-24T10:34

хорошие новости

барнаул

алтайский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867272427_0:112:958:651_1920x0_80_0_0_8b72c221220c2d8f73bd9a9c80015ddb.jpg

БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Львица Ая из барнаульского зоопарка показала рожденных на Пасху львят, фото и видео опубликовал телеграм-канал зверинца.Судя по фотографиям, на свет появились двое малышей. Львица стала мамой уже в четвертый раз.Ая и тигрица Багира из зоопарка Барнаула принесли потомство в один день — на Пасху. Багира показала своих детенышей сразу, а львица некоторое время осторожничала.Это уже второй случай, когда Ая и Багира рожают малышей в один день.

барнаул

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

барнаул, алтайский край