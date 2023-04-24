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На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца
На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца - РИА Новости, 24.04.2023
На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца
Пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай, для этого им потребовался эвакуатор, животное не пострадало, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:28
2023-04-24T10:28
2023-04-24T10:29
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БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай, для этого им потребовался эвакуатор, животное не пострадало, сообщает телеграм-канал управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона. "В селе Шебалино пожарные ПЧ №7 спасли лошадь, провалившуюся в глубокий колодец", - говорится в публикации. Уточняется, что сначала хозяева лошади пытались вытащить ее самостоятельно, но у них ничего не получилось. Отмечается, что лошадь вела себя спокойно и никак не мешала своему спасению. "Лошадка совершенно не пострадала", - подчеркивается в сообщении.
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республика алтай, общество
Хорошие новости, Республика Алтай, Общество
На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца
На Алтае пожарные при помощи эвакуатора вытащили лошадь из глубокого колодца
БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости.
Пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай, для этого им потребовался эвакуатор, животное не пострадало, сообщает телеграм-канал
управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона.
"В селе Шебалино пожарные ПЧ №7 спасли лошадь, провалившуюся в глубокий колодец", - говорится в публикации.
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Уточняется, что сначала хозяева лошади пытались вытащить ее самостоятельно, но у них ничего не получилось.
«
"Прибыв на место и оценив сложившуюся обстановку, пожарные обратились за подмогой в местную организацию ООО "Алтай Теплосервис", которая предоставила для спасения животного эвакуатор. Огнеборцы спустились в колодец, обвязали ноги лошади стропой и при помощи эвакуатора вытащили беднягу на свободу", - рассказали в управлении.
Отмечается, что лошадь вела себя спокойно и никак не мешала своему спасению.
"Лошадка совершенно не пострадала", - подчеркивается в сообщении.
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