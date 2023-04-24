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На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца - РИА Новости, 24.04.2023
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10:28 24.04.2023 (обновлено: 10:29 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/loshad-1867277101.html
На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца
На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца - РИА Новости, 24.04.2023
На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца
Пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай, для этого им потребовался эвакуатор, животное не пострадало, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:28
2023-04-24T10:29
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общество
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БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай, для этого им потребовался эвакуатор, животное не пострадало, сообщает телеграм-канал управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона. "В селе Шебалино пожарные ПЧ №7 спасли лошадь, провалившуюся в глубокий колодец", - говорится в публикации. Уточняется, что сначала хозяева лошади пытались вытащить ее самостоятельно, но у них ничего не получилось. Отмечается, что лошадь вела себя спокойно и никак не мешала своему спасению. "Лошадка совершенно не пострадала", - подчеркивается в сообщении.
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Хорошие новости, Республика Алтай, Общество
На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца

На Алтае пожарные при помощи эвакуатора вытащили лошадь из глубокого колодца

© Фото : Управление ГОЧС и ПБ в Республике АлтайПожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай
Пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай
Пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай, для этого им потребовался эвакуатор, животное не пострадало, сообщает телеграм-канал управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона.
"В селе Шебалино пожарные ПЧ №7 спасли лошадь, провалившуюся в глубокий колодец", - говорится в публикации.
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Уточняется, что сначала хозяева лошади пытались вытащить ее самостоятельно, но у них ничего не получилось.
«
"Прибыв на место и оценив сложившуюся обстановку, пожарные обратились за подмогой в местную организацию ООО "Алтай Теплосервис", которая предоставила для спасения животного эвакуатор. Огнеборцы спустились в колодец, обвязали ноги лошади стропой и при помощи эвакуатора вытащили беднягу на свободу", - рассказали в управлении.
Отмечается, что лошадь вела себя спокойно и никак не мешала своему спасению.
"Лошадка совершенно не пострадала", - подчеркивается в сообщении.
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