https://ria.ru/20230424/loshad-1867277101.html

На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца

На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца - РИА Новости, 24.04.2023

На Алтае пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца

Пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай, для этого им потребовался эвакуатор, животное не пострадало, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:28

2023-04-24T10:28

2023-04-24T10:29

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БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Пожарные вытащили лошадь из глубокого колодца в Республике Алтай, для этого им потребовался эвакуатор, животное не пострадало, сообщает телеграм-канал управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона. "В селе Шебалино пожарные ПЧ №7 спасли лошадь, провалившуюся в глубокий колодец", - говорится в публикации. Уточняется, что сначала хозяева лошади пытались вытащить ее самостоятельно, но у них ничего не получилось. Отмечается, что лошадь вела себя спокойно и никак не мешала своему спасению. "Лошадка совершенно не пострадала", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220830/spasenie-1813078764.html

https://ria.ru/20210901/sobaka-1748145651.html

республика алтай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика алтай, общество