Литва выразила Китаю протест из-за слов посла в Париже о суверенитете
МИД Литвы выразил КНР протест из-за слов посла в Париже о суверенитете стран бывшего СССР
Флаг Литвы на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Литва вызвала временного поверенного в делах Китая в стране Чу Байхуа в МИД и выразила ему решительный протест в связи с заявлением посла КНР в Париже Лу Шайе о суверенитете стран бывшего СССР, сообщило в понедельник литовское внешнеполитическое ведомство.
"В министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Литве Чу Байхуа, которому был выражен решительный протест в связи с высказанной 22 апреля позицией посла Китая во Франции о том, что так называемые "бывшие страны Советского Союза" якобы не имеют фактического статуса в международном праве", - говорится в сообщении на сайте МИД Литвы.
Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран".
В понедельник официальный представитель МИД Китая заявил, что Пекин признает суверенитет всех стран, возникших после распада Советского Союза.