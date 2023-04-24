https://ria.ru/20230424/litva-1867409554.html

Литва выразила Китаю протест из-за слов посла в Париже о суверенитете

Литва выразила Китаю протест из-за слов посла в Париже о суверенитете - РИА Новости, 24.04.2023

Литва выразила Китаю протест из-за слов посла в Париже о суверенитете

Литва вызвала временного поверенного в делах Китая в стране Чу Байхуа в МИД и выразила ему решительный протест в связи с заявлением посла КНР в Париже Лу Шайе о РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:27

2023-04-24T17:27

2023-04-24T17:27

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Литва вызвала временного поверенного в делах Китая в стране Чу Байхуа в МИД и выразила ему решительный протест в связи с заявлением посла КНР в Париже Лу Шайе о суверенитете стран бывшего СССР, сообщило в понедельник литовское внешнеполитическое ведомство. "В министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Литве Чу Байхуа, которому был выражен решительный протест в связи с высказанной 22 апреля позицией посла Китая во Франции о том, что так называемые "бывшие страны Советского Союза" якобы не имеют фактического статуса в международном праве", - говорится в сообщении на сайте МИД Литвы. Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". В понедельник официальный представитель МИД Китая заявил, что Пекин признает суверенитет всех стран, возникших после распада Советского Союза.

https://ria.ru/20230424/kitay-1867392700.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, литва, франция, ссср