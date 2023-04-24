https://ria.ru/20230424/litsey-1867347388.html

Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области

Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области - РИА Новости, 24.04.2023

Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области

В рамках подготовки молодых специалистов на базе Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) планируют открыть лицей для школьников старших... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:14

2023-04-24T14:14

2023-04-24T14:14

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 апр – РИА Новости. В рамках подготовки молодых специалистов на базе Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) планируют открыть лицей для школьников старших классов с углубленным изучением математики, физики и химии, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что обучение в лицее будет начинаться с 7 класса. После конкурсного отбора лицеистами смогут стать 250 лучших школьников региона. По словам Артамонова, это первый шаг к созданию в Липецкой области системы инженерного образования с целью подготовки собственных высококлассных специалистов.Также глава региона отметил, что в новом учебном году в ЛГТУ впервые пройдет набор по девяти новым программам. Направления разные – от "Эĸсплуатации беспилотных авиационных систем" до "Компьютерной безопасности" и "Агроинженерии"."Работа университета направлена на развитие не только высшего образования, но и региона в целом. Липецкая область – промышленный субъект. Мы создаем и развиваем инновационные производства, которым нужны соответствующие кадры", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20230411/proekt-1864408053.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов