Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиЛицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области
ЛИПЕЦК, 24 апр – РИА Новости. В рамках подготовки молодых специалистов на базе Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) планируют открыть лицей для школьников старших классов с углубленным изучением математики, физики и химии, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что обучение в лицее будет начинаться с 7 класса. После конкурсного отбора лицеистами смогут стать 250 лучших школьников региона. По словам Артамонова, это первый шаг к созданию в Липецкой области системы инженерного образования с целью подготовки собственных высококлассных специалистов.
Также глава региона отметил, что в новом учебном году в ЛГТУ впервые пройдет набор по девяти новым программам. Направления разные – от "Эĸсплуатации беспилотных авиационных систем" до "Компьютерной безопасности" и "Агроинженерии".
"Работа университета направлена на развитие не только высшего образования, но и региона в целом. Липецкая область – промышленный субъект. Мы создаем и развиваем инновационные производства, которым нужны соответствующие кадры", – прокомментировал Артамонов.
Он уточнил, что обучение в лицее будет начинаться с 7 класса. После конкурсного отбора лицеистами смогут стать 250 лучших школьников региона. По словам Артамонова, это первый шаг к созданию в Липецкой области системы инженерного образования с целью подготовки собственных высококлассных специалистов.
Также глава региона отметил, что в новом учебном году в ЛГТУ впервые пройдет набор по девяти новым программам. Направления разные – от "Эĸсплуатации беспилотных авиационных систем" до "Компьютерной безопасности" и "Агроинженерии".
"Работа университета направлена на развитие не только высшего образования, но и региона в целом. Липецкая область – промышленный субъект. Мы создаем и развиваем инновационные производства, которым нужны соответствующие кадры", – прокомментировал Артамонов.