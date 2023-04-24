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Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области - РИА Новости, 24.04.2023
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Липецкая область
 
14:14 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/litsey-1867347388.html
Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области
Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области - РИА Новости, 24.04.2023
Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области
В рамках подготовки молодых специалистов на базе Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) планируют открыть лицей для школьников старших... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:14
2023-04-24T14:14
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 апр – РИА Новости. В рамках подготовки молодых специалистов на базе Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) планируют открыть лицей для школьников старших классов с углубленным изучением математики, физики и химии, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что обучение в лицее будет начинаться с 7 класса. После конкурсного отбора лицеистами смогут стать 250 лучших школьников региона. По словам Артамонова, это первый шаг к созданию в Липецкой области системы инженерного образования с целью подготовки собственных высококлассных специалистов.Также глава региона отметил, что в новом учебном году в ЛГТУ впервые пройдет набор по девяти новым программам. Направления разные – от "Эĸсплуатации беспилотных авиационных систем" до "Компьютерной безопасности" и "Агроинженерии"."Работа университета направлена на развитие не только высшего образования, но и региона в целом. Липецкая область – промышленный субъект. Мы создаем и развиваем инновационные производства, которым нужны соответствующие кадры", – прокомментировал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиЛицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области
Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Лицей откроется на базе главного технического вуза Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 апр – РИА Новости. В рамках подготовки молодых специалистов на базе Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) планируют открыть лицей для школьников старших классов с углубленным изучением математики, физики и химии, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что обучение в лицее будет начинаться с 7 класса. После конкурсного отбора лицеистами смогут стать 250 лучших школьников региона. По словам Артамонова, это первый шаг к созданию в Липецкой области системы инженерного образования с целью подготовки собственных высококлассных специалистов.

Также глава региона отметил, что в новом учебном году в ЛГТУ впервые пройдет набор по девяти новым программам. Направления разные – от "Эĸсплуатации беспилотных авиационных систем" до "Компьютерной безопасности" и "Агроинженерии".

"Работа университета направлена на развитие не только высшего образования, но и региона в целом. Липецкая область – промышленный субъект. Мы создаем и развиваем инновационные производства, которым нужны соответствующие кадры", – прокомментировал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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