https://ria.ru/20230424/lavrov-1867417149.html
Украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от контекста, заявил Лавров
Украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от контекста, заявил Лавров - РИА Новости, 24.04.2023
Украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от контекста, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:54
2023-04-24T17:54
2023-04-24T17:54
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста. "Сегодня всем понятно, хотя не все об этом говорят вслух, речь совсем не об Украине, а о том, как будут дальше выстраиваться международные отношения через формирование устойчивого консенсуса на основе баланса и интересов либо через агрессивное и взрывоопасное продвижение гегемонии. Нельзя рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН. По его словам, "многосторонность предполагает уважение Устава ООН во всей взаимосвязанности его принципов". "Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем", - указал Лавров.
https://ria.ru/20230424/oon-1867410655.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН
Украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от контекста, заявил Лавров
Лавров: украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от геополитического контекста
ООН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста.
"Сегодня всем понятно, хотя не все об этом говорят вслух, речь совсем не об Украине
, а о том, как будут дальше выстраиваться международные отношения через формирование устойчивого консенсуса на основе баланса и интересов либо через агрессивное и взрывоопасное продвижение гегемонии. Нельзя рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН
, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.
По его словам, "многосторонность предполагает уважение Устава ООН во всей взаимосвязанности его принципов".
"Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем", - указал Лавров.
Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США