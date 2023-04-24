https://ria.ru/20230424/lavrov-1867417149.html

Украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от контекста, заявил Лавров

Украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от контекста, заявил Лавров - РИА Новости, 24.04.2023

Украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от контекста, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:54

2023-04-24T17:54

2023-04-24T17:54

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста. "Сегодня всем понятно, хотя не все об этом говорят вслух, речь совсем не об Украине, а о том, как будут дальше выстраиваться международные отношения через формирование устойчивого консенсуса на основе баланса и интересов либо через агрессивное и взрывоопасное продвижение гегемонии. Нельзя рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН. По его словам, "многосторонность предполагает уважение Устава ООН во всей взаимосвязанности его принципов". "Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем", - указал Лавров.

https://ria.ru/20230424/oon-1867410655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сергей лавров, оон