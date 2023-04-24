https://ria.ru/20230424/lavrov-1867408827.html
США пошли на разрушение глобализации, заявил Лавров
США пошли на разрушение глобализации, заявил Лавров - РИА Новости, 24.04.2023
США пошли на разрушение глобализации, заявил Лавров
США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:25
2023-04-24T17:25
2023-04-24T17:35
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ООН, 24 апр - РИА Новости. США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН.По его словам, "Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои "правила" всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда"."Несогласных заносят в "черные списки" по принципу: кто не с нами, тот против нас", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230424/oon-1867410655.html
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867393090.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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сша, в мире, сергей лавров, россия, оон
США, В мире, Сергей Лавров, Россия, ООН
США пошли на разрушение глобализации, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США пошли на разрушение глобализации, которую превозносили долгие годы
ООН, 24 апр - РИА Новости. США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН
, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН.
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По его словам, "Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои "правила" всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда".
"Несогласных заносят в "черные списки" по принципу: кто не с нами, тот против нас", - подчеркнул Лавров.
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